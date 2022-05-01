26 февраля администратора Дома культуры «ГЭС-2» уволили за оставленную маркером надпись «Нет войне!» в курилке.
26 февраля администратора Дома культуры «ГЭС-2» уволили за оставленную маркером надпись «Нет войне!» в курилке.
28 февраля из «Москино» с поста ушла руководительница двух московских кинотеатров Катя Долинина. Этого потребовало ее начальство. Причиной стала ее подпись под антивоенным письмом работников культуры.
28 февраля из «Москино» с поста ушла руководительница двух московских кинотеатров Катя Долинина. Этого потребовало ее начальство. Причиной стала ее подпись под антивоенным письмом работников культуры.
На Сахалине, в Астрахани, Краснодаре и Москве учителей уволили за участие в антивоенных протестах, а также за то, что в разговорах с учениками они осуждали вторжение в Украину.
На Сахалине, в
Астрахани, Краснодаре и Москве учителей уволили за участие в
антивоенных протестах, а также за то, что в
разговорах с
учениками они осуждали вторжение в
Украину.
Психолога омского клинического кардиологического диспансера Ольгу Белову уволили из-за штрафа за антивоенный пост во «ВКонтакте». Ей объяснили, что увольнения потребовал Минздрав. «Либо работа, либо политика», — сказало Беловой начальство.
Психолога омского клинического кардиологического диспансера Ольгу Белову уволили из-за
штрафа за антивоенный пост во
«ВКонтакте». Ей объяснили, что увольнения потребовал Минздрав. «Либо работа, либо политика», — сказало Беловой начальство.
С увольнением из-за призывов прекратить войну в Украине столкнулись и знаменитости. Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя театральной школы Константина Райкина. А Дмитрия Волкострелова — с поста худрука Центра им. Мейерхольда.
С увольнением из-за призывов прекратить войну в Украине столкнулись и знаменитости. Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя театральной школы Константина Райкина. А Дмитрия Волкострелова — с поста худрука Центра им. Мейерхольда.
Уволенным по политическим причинам россиянам и тем, кого принуждают на работе поддерживать спецоперацию, помогают объединения «Антивоенный фронт» и «Антиджоб».
Уволенным по политическим причинам россиянам и тем, кого принуждают на работе поддерживать спецоперацию, помогают объединения «Антивоенный фронт» и «Антиджоб».
Они находят юристов, чтобы оспорить увольнения. В «Антивоенном фронте» рассказали, что за две недели работы они получили 50 заявок о помощи.
Они находят юристов, чтобы оспорить увольнения. В «Антивоенном фронте» рассказали, что за две недели работы они получили 50 заявок о помощи.