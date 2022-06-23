После начала войны с Украиной в России фактически введена военная цензура. Любой протест — вне закона «Холод» рассказывает, как россияне пытаются находить способы противостоять войне и ее символам, оставаясь в легальном поле

Фото: MiH / Alamy / Vida Press

В начале апреля на Доме офицеров Пермского гарнизона Минобороны появился баннер с георгиевской лентой в форме буквы Z и надписью «Za победу! Zа правду! #Своихнебросаем» Пермячка Алена Подлесных обратилась в инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края, чтобы баннер сняли – здание было признано памятником культурного наследия регионального значения

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В ведомстве согласились с Подлесных и потребовали от Минобороны немедленно демонтировать вывеску

Фото: страница Алены Подлесных в фейсбуке

Глава Новоржевского района Псковской области Софья Пугачева запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России буквами Z и V По словам Пугачевой, символы не вписывались в тематику оформления ко Дню России. Она посчитала, что если на муниципальное здание нанесли символы спецоперации, то пришлось бы «разместить другую точку зрения»

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В результате депутаты Новоржевского района решили подать жалобу в прокуратуру на действия Пугачевой Один из них — Николай Соколов — назвал решение главы муниципалитета «выстрелом в спину российским военнослужащим»

Фото: администрация Новоржевского района

В Новосибирске 31 мая городские власти сняли большой баннер со словами «Zа мир труд май!..» со здания Федерации профсоюзов после обращения десятиклассника Евгения Фокина Он пожаловался в мэрию на то, что конструкция нарушает архитектурно-художественный регламент города

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Через несколько дней аналогичный баннер вывесили вновь

Однако Евгений Фокин отправил новое обращение — всего он написал около 150 жалоб к городским властям

Фото: телеграм-канал мэра Новосибирска

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В середине апреля на школьника завели уголовное дело о «фейках» за репост в чате в телеграме Теперь ему грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, исправительные или принудительные работы, или до трех лет колонии

А баннер с буквой Z на пермском Доме офицеров так и висит. Выяснилось, что после жалобы представители Дома офицеров подали уведомление в инспекцию, и баннер разрешили оставить

Фото: страница Алены Подлесных в фейсбуке

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