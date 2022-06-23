После начала войны сУкраиной в России фактически введена военная цензура. Любой протест — вне закона«Холод» рассказывает, как россияне пытаются находить способы противостоять войне иее символам, оставаясь влегальном поле
Фото: MiH / Alamy / Vida Press
В начале апреля на Доме офицеров Пермского гарнизона Минобороны появился баннер с георгиевской лентой в форме буквы Z и надписью «Za победу! Zа правду! #Своихнебросаем»Пермячка Алена Подлесных обратилась в инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края, чтобы баннер сняли – здание было признано памятником культурного наследия регионального значения
В ведомстве согласились с Подлесных и потребовали от Минобороны немедленно демонтировать вывеску
Фото: страница Алены Подлесных в фейсбуке
Глава Новоржевского района Псковской области Софья Пугачева запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России буквами Z и VПо словам Пугачевой, символы не вписывались в тематику оформления ко Дню России. Она посчитала, что если на муниципальное здание нанесли символы спецоперации, то пришлось бы «разместить другую точку зрения»
В результате депутаты Новоржевского района решили подать жалобу в прокуратуру на действия ПугачевойОдин из них — Николай Соколов — назвал решение главы муниципалитета «выстрелом в спину российским военнослужащим»
Фото: администрация Новоржевского района
В Новосибирске 31 мая городские власти сняли большой баннер со словами «Zа мир труд май!..» со здания Федерации профсоюзов после обращения десятиклассника Евгения ФокинаОн пожаловался в мэрию на то, что конструкция нарушает архитектурно-художественный регламент города
Через несколько дней аналогичный баннер вывесили вновь
Однако Евгений Фокин отправил новое обращение— всего оннаписал около150 жалоб кгородским властям
Фото: телеграм-канал мэра Новосибирска
В середине апреля на школьника завели уголовное дело о «фейках» за репост в чате в телеграмеТеперь ему грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, исправительные или принудительные работы, или до трех лет колонии
А баннер с буквой Z на пермском Доме офицеров так и висит. Выяснилось, что после жалобы представители Дома офицеров подали уведомление в инспекцию, и баннер разрешили оставить