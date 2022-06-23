Глава Новоржевского района Псковской области Софья Пугачева запретила детям украшать Дом культуры ко Дню России буквами Z и V По словам Пугачевой, символы не вписывались в тематику оформления ко Дню России. Она посчитала, что если на муниципальное здание нанесли символы спецоперации, то пришлось бы «разместить другую точку зрения»