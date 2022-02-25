Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» в страну  и заморозила активы более 100 человек и компаний, в том числе ВТБ и предполагаемого бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.

Также она ввела ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию

США ввели ограничения на импорт Россией высокотехнологичной продукции на 50%.

Под санкции попали несколько банков, среди которых «Сбербанк», ВТБ  и «Газпромбанк»,  а также российские чиновники  и их родственники,  в том числе сыновья главы «Роснефти» Игоря Сечина  и секретаря Совбеза Николая Патрушева

Латвия, Литва и Чехия приостановили выдачу виз россиянам.

В исключительных случаях Чехия продолжит выдавать визы только  по гуманитарным причинам

Польша запретила трансляцию российских телеканалов RT, «РТР Планета», «Союз»  и «Россия 24». Латвия запретила «Россию»  и «Россию 24»

УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов  из Петербурга  в Париж

Франция  и Великобритания пообещали продолжить поставки оружия и военного снаряжения Украине. Президент США  Джо Байден также обещает Украине военную поддержку,  но не участие в боях

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