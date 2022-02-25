Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» в страну и заморозила активы более 100 человек и компаний, в том числе ВТБ и предполагаемого бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Также она ввела ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию
США ввели ограничения на импорт Россией высокотехнологичной продукции на 50%.
Под санкции попали несколько банков, среди которых «Сбербанк», ВТБ и «Газпромбанк», а также российские чиновники и их родственники, в том числе сыновья главы «Роснефти» Игоря Сечина и секретаря Совбеза Николая Патрушева
Латвия, Литва и Чехия приостановили выдачу виз россиянам.
В исключительных случаях Чехия продолжит выдавать визы только по гуманитарным причинам
Польша запретила трансляцию российских телеканалов RT, «РТР Планета», «Союз» и «Россия 24». Латвия запретила «Россию» и «Россию 24»
УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов из Петербурга в Париж
Франция и Великобритания пообещали продолжить поставки оружия и военного снаряжения Украине. Президент США Джо Байден также обещает Украине военную поддержку, но не участие в боях