«Холод» решил запустить в соцсетях акцию #янемолчу
Мы хотим напомнить, что каждый из нас может высказать свое мнение о войне — а еще вспомнить о том, что многих россиян с Украиной что-то связывает
Делимся историями наших читателей
Анна Ривина, директор центра «Насилию.нет»*:
«Хорошо помню поездку с дедушкой и бабушкой в Одессу на годовщину выпуска в дедушкином интернате, в котором он провел свое детство и юность именно из-за войны. Нет ничего страшнее войны, я убеждена, что все люди, которые в разуме, должны делать все, что в их силах, чтобы войн не было»
*признан властями НКО-иноагентом
Василий Вайсенберг, эксперт движения «Голос»*:
«В конце 2010 года я провел незабываемые сутки в Борисполе, когда решил сэкономить на билетах из Москвы в Израиль. Киевские друзья развлекали меня почти все 24 часа, пока длилась пересадка. Затем был какой-то еврейский семинар в Галицкой синагоге и много всего другого. Не обошлось и без выборов: в 2012 году мне повезло попасть в миссию наблюдения за выборами в Раду в славном городе Сумы»
*признан властями НКО-иноагентом
Ольга Алленова, журналист:
«Те, кто держал в руках оружие и направлял его в сторону живых людей, переступил грань и потом перестал ее видеть и в мирной жизни. Поэтому так много "методик" из военного времени потом применяется в тюрьмах, в армии и прочих местах, где нет прозрачности и контроля. Ненавижу войну. Ненавижу тех, кто войны развязывает. Никакая геополитика не стоит того, чтобы за неё умирали люди»
Александра Джорджевич, PR-директор фонда «Дом с маяком»:
«Я очень не хочу новой войны. Не хочу читать никаких фронтовых сводок. Не хочу спорить с друзьями о том, будет ли война. Я хочу свободно путешествовать с семьей по миру, ездить в командировки и на отдых. Хочу поехать с мужем в Киев, показать ему Михайловский-Златоверхий монастырь. А войны я совсем не хочу»
Илья Жегулев, журналист:
«Моя любовь к Украине началась сразу ещё в кабине дальнобойщика, когда я решил поехать автостопом знакомиться с Киевом. Тогда у меня в Киеве не было никого, был 2000 год, я просто решил взять и поехать, почти сразу после своего дня рождения. Было отличное настроение, в кармане было сто рублей, в ушах был саундтрек Underground Горана Бреговича, а в голове — специально к поездке разученная песня "Там, где нас нема" новой модной украинской группы "Океан Ельзы"»
Анна Алавердян, редактор:
«Сейчас мне опять больно не только из-за военной ситуации как таковой или безумных решений кукловодов всех мастей. Мне больно очень именно из-за этого вновь вскрывшегося РАЗЛОМА. Из-за полной невозможности объясниться с хорошими, душевными во всех остальных областях людьми, у которых в голове категорически ДРУГАЯ картинка»