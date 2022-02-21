«Холод» решил запустить  в соцсетях акцию #янемолчу

Мы хотим напомнить, что каждый из нас может высказать свое мнение  о войне — а еще вспомнить о том, что многих россиян  с Украиной  что-то связывает

Делимся историями наших читателей

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Филипп Дзядко, журналист:

«Я люблю Россию, и я люблю Украину.  Я ненавижу стыдиться за свою страну, я ненавижу войну,  мое государство уже давно  не имеет права действовать  от моего имени»

Анна Ривина, директор центра «Насилию.нет»*:

«Хорошо помню поездку  с дедушкой и бабушкой  в Одессу на годовщину выпуска в дедушкином интернате,  в котором он провел свое детство и юность именно  из-за войны. Нет ничего страшнее войны, я убеждена, что все люди, которые  в разуме, должны делать все, что в их силах, чтобы войн  не было»

*признан властями НКО-иноагентом

Василий Вайсенберг, эксперт движения «Голос»*:

«В конце 2010 года я провел незабываемые сутки в Борисполе, когда решил сэкономить  на билетах из Москвы  в Израиль. Киевские друзья развлекали меня почти все 24 часа, пока длилась пересадка. Затем был какой-то еврейский семинар в Галицкой синагоге и много всего другого.  Не обошлось и без выборов:  в 2012 году мне повезло попасть  в миссию наблюдения  за выборами в Раду  в славном городе Сумы»

*признан властями НКО-иноагентом

Ольга Алленова, журналист:

«Те, кто держал в руках оружие и направлял его в сторону живых людей, переступил грань и потом перестал  ее видеть и в мирной жизни. Поэтому так много "методик" из военного времени потом применяется  в тюрьмах, в армии  и прочих местах, где нет прозрачности и контроля. Ненавижу войну. Ненавижу тех, кто войны развязывает. Никакая геополитика не стоит того, чтобы  за неё умирали люди»

Надежда Исаева, журналист:

«Разве мало того, что власти России довели большую часть своего народа до нищеты?! Неужели нужно еще уничтожить народ соседней страны, где у многих россиян есть родственники? Просто чтобы удовлетворить собственное эго.  Я против войны!»

Александра Джорджевич,  PR-директор фонда  «Дом с маяком»:

«Я очень не хочу новой войны. Не хочу читать никаких фронтовых сводок. Не хочу спорить с друзьями о том, будет ли война. Я хочу свободно путешествовать  с семьей по миру, ездить в командировки и на отдых. Хочу поехать с мужем в Киев, показать ему Михайловский-Златоверхий монастырь.  А войны я совсем  не хочу»

Илья Жегулев, журналист:

«Моя любовь к Украине началась сразу ещё  в кабине дальнобойщика, когда я решил поехать автостопом знакомиться  с Киевом. Тогда у меня  в Киеве не было никого, был 2000 год, я просто решил взять и поехать, почти сразу  после своего дня рождения. Было отличное настроение,  в кармане было сто рублей,  в ушах был саундтрек Underground Горана Бреговича,  а в голове — специально  к поездке разученная песня "Там, где нас нема" новой модной украинской группы "Океан Ельзы"»

Аббас Галлямов, политолог:

«В общем, мысль о том, что украинцы —  это братский народ, является для меня  не просто удобной политической формулой, с помощью которой можно выгодно замаскировать свой политический интерес,  а непреложной истиной. Кто думает так же,  не молчите»

Анна Алавердян, редактор:

«Сейчас мне опять больно не только из-за военной ситуации как таковой или безумных решений кукловодов всех мастей. Мне больно очень именно из-за этого вновь вскрывшегося РАЗЛОМА. Из-за полной невозможности объясниться с хорошими, душевными во всех остальных областях людьми, у которых  в голове категорически ДРУГАЯ картинка»

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