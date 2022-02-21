«Моя любовь к Украине началась сразу ещё в кабине дальнобойщика, когда я решил поехать автостопом знакомиться с Киевом. Тогда у меня в Киеве не было никого, был 2000 год, я просто решил взять и поехать, почти сразу после своего дня рождения. Было отличное настроение, в кармане было сто рублей, в ушах был саундтрек Underground Горана Бреговича, а в голове — специально к поездке разученная песня "Там, где нас нема" новой модной украинской группы "Океан Ельзы"»