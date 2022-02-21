Впервые об этом стаде написала редактор издания — во время прогулки с собакой ей пришлось бежать от бросившегося на нее быка
«Хозяин стада известен — это некий фермер с улицы Металлистов, которого называют Ташкентом. Он сам выпускает своих животных пастись, и ему, похоже, безразлично, где», — писало издание. Зовут фермера Анатолий Лутков
К фермеру приходили полицейские, но он отрицал, что это его коровы разгуливают по Ревде. Никаких мер к фермеру не приняли.
Летом 2021 года коровы уничтожили урожай на частных участках на окраине Ревды — в трех километрах от дома их хозяина.
«Капуста съедена подчистую, <…> свеклу тоже сожрали, такая свекла была отличная, две свеколки только и оставили. Лук порушен, ботва на картошке оборвана, поломана, клубни вырыты — особенно жалко мне картошечку», — говорила одна из потерявших урожай, 74-летняя Татьяна Стародубцева
Утром 29 июля ревдинцы заметили молодую корову со сломанной ногой. Ее хозяин Анатолий Лутков приехал к вечеру, но, посмотрев на корову, уехал.
Фермер забрал корову через день — все это время ее поили местные жители. Они думают, что животное увезли на убой
Зимой коровы бродят по окраинам Ревды, пытаясь найти в садах и огородах что-нибудь съестное.
«Приходят по ночам, потому что знают, что днем им не дадут, выгонят. Бывает, сама видела, стоят караулят, когда калитку незакрытую кто-то оставит. Жалко животных, они худющие, грязные, замерзшие. Но кто нам возместит ущерб? Сад как пастбище стал», — говорит местная жительница
В начале февраля Анатолий Луктов сказал телеканалу «Вести-Урал», что начал привязывать животных на ночь в загоне, «и поэтому стало тихо и спокойно»
Ревдинским журналистам фермер объяснял, что ему трудно прокормить животных и следить за ними, но он их держит, потому что хочет есть «нормальные» продукты, а не те, что продаются в магазинах.
При этом издание «Ревда-инфо» не раз писало, что коровы искали еду и в мусорных баках