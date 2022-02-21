Уже полтора года журналисты  «Ревда-инфо» рассказывают  о бродячих коровах, разгуливающих  по улицам уральского города в поисках еды

Фото: Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру

Впервые об этом стаде написала редактор издания — во время прогулки  с собакой ей пришлось бежать от бросившегося  на нее быка

Фото: Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру

«Хозяин стада известен — это некий фермер с улицы Металлистов, которого называют Ташкентом. Он сам выпускает своих животных пастись, и ему, похоже, безразлично, где», — писало издание. Зовут фермера Анатолий Лутков

Фото: Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру

К фермеру приходили полицейские, но он отрицал, что это его коровы разгуливают  по Ревде. Никаких мер  к фермеру не приняли.

Фото: Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру

Летом 2021 года коровы уничтожили урожай  на частных участках  на окраине Ревды — в трех километрах от дома  их хозяина.

«Капуста съедена подчистую, <…> свеклу тоже сожрали, такая свекла была отличная, две свеколки только  и оставили. Лук порушен, ботва на картошке оборвана, поломана, клубни вырыты — особенно жалко мне картошечку», — говорила одна из потерявших урожай, 74-летняя Татьяна Стародубцева

Утром 29 июля ревдинцы заметили молодую корову со сломанной ногой.  Ее хозяин Анатолий Лутков приехал к вечеру, но, посмотрев на корову, уехал.

Фермер забрал корову через день — все это время ее поили местные жители.  Они думают, что животное увезли  на убой

Фото: Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру

Зимой коровы бродят  по окраинам Ревды, пытаясь найти в садах  и огородах что-нибудь съестное.

«Приходят по ночам, потому что знают, что днем им не дадут, выгонят. Бывает, сама видела, стоят караулят, когда калитку незакрытую кто-то оставит. Жалко животных, они худющие, грязные, замерзшие. Но кто нам возместит ущерб? Сад как пастбище стал», — говорит местная жительница

В начале февраля Анатолий Луктов сказал телеканалу «Вести-Урал», что начал привязывать животных на ночь в загоне, «и поэтому стало тихо  и спокойно»

Фото: Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру

Ревдинским журналистам фермер объяснял, что ему трудно прокормить животных и следить за ними, но он их держит, потому что хочет есть «нормальные» продукты,  а не те, что продаются  в магазинах.

При этом издание «Ревда-инфо» не раз писало, что коровы искали еду и в мусорных баках

Фото: Татьяна Замятина, Ревда-инфо.ру

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