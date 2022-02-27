Страх, стыд, отчаяние и неуверенность в будущем — такой спектр эмоций сегодня испытывает, пожалуй, каждый из нас
Мы поговорили с психотерапевтом сервиса Zigmund.Online Софией Шапотайло о том, как справиться с тревожностью и не сойти с ума
Тревожность возникает из-за неопределенности
Важно спросить себя: что я могу сделать прямо сейчас? Что находится в поле моего контроля? У нас всегда есть наше тело, поэтому проще всего помочь себе через него
Снимите обувь и встаньте на пол, почувствуйте его текстуру. Ощутите эту опору. Поднимите руки вверх, к небу, и направьте внимание на дыхание
Почувствуйте, как вы вдыхаете прохладный воздух, выдыхаете теплый. Если отвлекаетесь, возвращайте внимание к себе
Заведите таймер на 7-10 минут. Делайте вдох на четыре счета, пауза — задержка дыхания еще на четыре, потом выдох на восемь счетов и пауза на восемь счетов. И так до звонка таймера. Держите внимание на дыхании, движении грудной клетки. Это поможет вернуть себе контроль
Если у вас с близкими разные мнения о происходящем, не тратьте силы на сопротивление и убеждение
Признайте это вслух: кажется, мы по-разному относимся к этим событиям, давай не будем их обсуждать, у нас есть, о чем поговорить, кроме этого
Если ваша работа не связана напрямую с производством контента, не погрязайте в новостях и каналах
Спросите себя: какую информацию я ищу? Для чего она мне нужна? И придерживайтесь этого плана
Подумайте: что бы вы делали, если бы не этот тревожный фон? Работа, хобби, семья отлично возвращают фокус на реальность. Или займитесь чем-то новым, что давно хотели попробовать
Если вам кажется, что заниматься итальянским бессмысленно, когда вокруг катастрофа, помните: вы мало на что можете повлиять, но точно можете повлиять на себя
А в критической ситуации легче действовать, сохраняя рассудок и самообладание
Самое важное — оставаться верным своим принципам и лучшим другом для самого себя. Помните, что в вашей жизни уже были обстоятельства неопределенности, и вы с ними справились
Значит, справитесь и сейчас — сами или при поддержке специалиста
Сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online предоставляет скидку для всех читателей «Холода» и их друзей
две первые сессии с психотерапевтом за 1990 рублей. Промокод: HLDM. Берегите себя!
По этой