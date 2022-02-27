Страх, стыд, отчаяние  и неуверенность  в будущем — такой спектр эмоций сегодня испытывает, пожалуй, каждый из нас

Мы поговорили  с психотерапевтом сервиса Zigmund.Online Софией Шапотайло о том, как справиться с тревожностью  и не сойти с ума

Тревожность возникает из-за неопределенности

Важно спросить себя: что я могу сделать прямо сейчас? Что находится в поле моего контроля? У нас всегда есть наше тело, поэтому проще всего помочь себе  через него

Снимите обувь и встаньте на пол, почувствуйте его текстуру. Ощутите эту опору. Поднимите руки вверх,  к небу, и направьте внимание на дыхание

Почувствуйте, как вы вдыхаете прохладный воздух, выдыхаете теплый. Если отвлекаетесь, возвращайте внимание  к себе

Заведите таймер на 7-10 минут. Делайте вдох  на четыре счета, пауза — задержка дыхания еще на четыре, потом выдох на восемь счетов и пауза на восемь счетов. И так до звонка таймера. Держите внимание  на дыхании, движении грудной клетки.  Это поможет вернуть себе контроль

Если у вас с близкими разные мнения о происходящем, не тратьте силы на сопротивление  и убеждение

Признайте это вслух: кажется, мы по-разному относимся к этим событиям, давай не будем их обсуждать, у нас есть, о чем поговорить, кроме этого

Если ваша работа не связана напрямую с производством контента, не погрязайте  в новостях и каналах

Спросите себя: какую информацию я ищу?  Для чего она мне нужна?  И придерживайтесь этого плана

Подумайте: что бы вы делали, если бы не этот тревожный фон? Работа, хобби, семья отлично возвращают фокус  на реальность.  Или займитесь чем-то новым, что давно хотели попробовать

Если вам кажется, что заниматься итальянским бессмысленно, когда вокруг катастрофа, помните: вы мало на что можете повлиять, но точно можете повлиять на себя

А в критической ситуации легче действовать, сохраняя рассудок  и самообладание

Самое важное — оставаться верным своим принципам  и лучшим другом для самого себя. Помните, что в вашей жизни уже были обстоятельства неопределенности, и вы с ними справились

Значит, справитесь  и сейчас —  сами или при поддержке специалиста

 ссылке

Сервис  онлайн-психотерапии Zigmund.Online предоставляет скидку  для всех читателей «Холода» и их друзей

две первые сессии  с психотерапевтом  за 1990 рублей.  Промокод: HLDM. Берегите себя!

По этой

Share

Следующая история

Arrow