Страх, стыд, отчаяние и неуверенность в будущем — такой спектр эмоций сегодня испытывает, пожалуй, каждый из нас

Страх, стыд, отчаяние и неуверенность в будущем — такой спектр эмоций сегодня испытывает, пожалуй, каждый из нас