Осенью 2020 года 18-летние студенты Владислав Истомин и Сергей Устинов решили перегнать автомобиль  из Якутска  в поселок  под Магаданом

Лучшие друзья отправились  в путь втайне  от родителей,  без водительских прав и теплой одежды.  Им предстояло преодолеть тысячи километров  по тайге

Навигатор Google Maps построил  им два маршрута: длинный — через федеральную трассу и короткий — через Старый Колымский тракт, прозванный также «Дорогой костей»

Друзья выбрали второй путь

Через день после начала пути температура  в Якутии опустилась ниже минус 40 градусов. Подростки перестали выходить на связь. Искать их начали спустя два дня

«Дорога костей» пролегает через Оймяконскую долину. Ее построили в 1940-е годы силами заключенных, которые гибли  из-за тяжелых условий  и жестокого холода.  Сейчас по этой дороге  никто не ездит

«Этой дороги все боятся. Если я  по ней уехал, моя жена начеку сидит. Чтобы, если  не вернулся, начать друзей подымать», — говорит местный житель

Последний раз Владислава  и Сергея видели  в окрестностях поселка Томтор. Это место также известно как Полюс холода: 90 лет назад там зафиксировали температуру  в - 67,7 градусов

Искать подростков отправился участковый Денис Слепцов вместе с двумя товарищами.  На пятом часу пути по заброшенной дороге они увидели заглохший автомобиль

«Он взял фонарик, подошел к “Тойоте” и дернул заднюю дверь.  Она открылась.  От толчка на пассажирское сиденье упало тело. Упавший повернулся  на свет фонарика  и выдавил: “Помогите!”»

Корреспондентка «Холода» Мария Карпенко повторила путь двух друзей  и рассказала  их историю. Читайте полную версию по ссылке:

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