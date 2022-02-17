Лучшие друзья отправились в путь втайне от родителей, без водительских прав и теплой одежды. Им предстояло преодолеть тысячи километров по тайге

Лучшие друзья отправились в путь втайне от родителей, без водительских прав и теплой одежды. Им предстояло преодолеть тысячи километров по тайге