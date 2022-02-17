Осенью 2020 года 18-летние студенты Владислав Истомин и Сергей Устинов решили перегнать автомобиль из Якутска в поселок под Магаданом
Лучшие друзья отправились в путь втайне от родителей, без водительских прав и теплой одежды. Им предстояло преодолеть тысячи километров по тайге
Навигатор Google Maps построил им два маршрута: длинный — через федеральную трассу и короткий — через Старый Колымский тракт, прозванный также «Дорогой костей»
Друзья выбрали второй путь
Через день после начала пути температура в Якутии опустилась ниже минус 40 градусов. Подростки перестали выходить на связь. Искать их начали спустя два дня
«Дорога костей» пролегает через Оймяконскую долину. Ее построили в 1940-е годы силами заключенных, которые гибли из-за тяжелых условий и жестокого холода. Сейчас по этой дороге никто не ездит
«Этой дороги все боятся. Если я по ней уехал, моя жена начеку сидит. Чтобы, если не вернулся, начать друзей подымать», — говорит местный житель
Последний раз Владислава и Сергея видели в окрестностях поселка Томтор. Это место также известно как Полюс холода: 90 лет назад там зафиксировали температуру в - 67,7 градусов
Искать подростков отправился участковый Денис Слепцов вместе с двумя товарищами. На пятом часу пути по заброшенной дороге они увидели заглохший автомобиль
«Он взял фонарик, подошел к “Тойоте” и дернул заднюю дверь. Она открылась. От толчка на пассажирское сиденье упало тело. Упавший повернулся на свет фонарика и выдавил: “Помогите!”»