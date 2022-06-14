В начале июня власти Москвы рассказали,  что территория у посольства США теперь будет называться площадь Донецкой Народной Республики — за  этот вариант проголосовали  45% пользователей «Активного гражданина»

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Фото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock.com

Тогда же СМИ писали, что московских бюджетников обязали голосовать за вариант «площадь ДНР».  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ждет в Москве появления и площади Луганской Народной Республики

В конце мая 2022 года администрация Пензы объявила о появлении улицы Героев Донбасса, а в Нижнем Новгороде теперь есть одноименный проспект.   В Саратове же в честь Героев Донбасса переименуют площадь Совета Европы

Фото: Яндекс.карты

А в Петрозаводске новой улице дали название Защитников Донбасса.  Так же собираются назвать улицу в городе Елизово Камчатского края

Фото: Петрозоводский городской совет

Улицы имени бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко появятся в 12 российских городах: Грозном, Якутске, Пензе, Курске, Омске, Элисте, Кызыле, Брянске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, а также в Ливнах и Радужном

Фото: Andrew Butko / Wikimedia Commons

Улицам в Майкопе,  Ростове-на-Дону, Омске, Кызыле и Владивостоке присвоят имя Владимира Жоги, первого военного самопровозглашенной ДНР, которого посмертно наградили званием Героя России

Фото: «Донецкое агентство новостей»

В Невинномысске  в день рождения Жоги в его честь назвали отрезок автомобильной дороги. Так же поступила  и администрация города Волжский; улица Владимира  Жоги там заменила Валдайскую

«Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента писала, что переименование улиц в честь погибших в Украине военных — это часть кампании Кремля

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Фото: er.ru

Ее цель в том,  чтобы еще больше символически сблизить войну  в Украине с Великой Отечественной. Еще одна цель, по словам источников «Медузы», подготовить россиян  к присоединению  к России ДНР и ЛНР

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