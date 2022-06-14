В начале июня власти Москвы рассказали, что территория у посольства США теперь будет называться площадь Донецкой Народной Республики — за этот вариант проголосовали 45% пользователей «Активного гражданина»
Фото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock.com
Тогда же СМИ писали, что московских бюджетников обязали голосовать за вариант «площадь ДНР». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ждет вМоскве появления иплощади Луганской Народной Республики
В конце мая 2022 года администрация Пензы объявила о появлении улицы Героев Донбасса, а в Нижнем Новгороде теперь есть одноименный проспект.В Саратове же в честь Героев Донбасса переименуют площадь Совета Европы
Фото: Яндекс.карты
А в Петрозаводске новой улице дали название Защитников Донбасса. Так же собираются назвать улицу в городе Елизово Камчатского края
Фото: Петрозоводский городской совет
Улицы имени бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко появятся в 12 российских городах: Грозном, Якутске, Пензе, Курске, Омске, Элисте, Кызыле, Брянске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, а также в Ливнах и Радужном
Фото: Andrew Butko / Wikimedia Commons
Улицам в Майкопе, Ростове-на-Дону, Омске, Кызыле иВладивостоке присвоят имя Владимира Жоги, первого военного самопровозглашенной ДНР, которого посмертно наградили званием Героя России
Фото: «Донецкое агентство новостей»
В Невинномысске в день рождения Жоги в его честь назвали отрезок автомобильной дороги. Так же поступила и администрация города Волжский; улица Владимира Жоги там заменила Валдайскую
«Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента писала, что переименование улиц в честь погибших в Украине военных — это часть кампании Кремля
Фото: er.ru
Ее цель в том, чтобы еще больше символически сблизить войну в Украине с Великой Отечественной. Еще одна цель, по словам источников «Медузы», подготовить россиян к присоединению к России ДНР и ЛНР