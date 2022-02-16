В Нижнем Тагиле администрация города устроила детсадовцам встречу с силовиками
Им показали автозак изнутри
Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте
Мероприятие проводили местное отделение ветеранской организации «Боевое братство» и батальон патрульно-постовой службы
Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте
Для детсадовцев и третьеклассников организовали армейские конкурсы, показ экипировки
Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте
Они побывали внутри автозака, им дали подержать муляжи оружия
Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте
«Восторгу детей не было предела!» – говорится в сообщении городской администрации
Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте
Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте
В конце встречи дети поздравили силовиков с Днем защитника Отечества
Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте