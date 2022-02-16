В Нижнем Тагиле администрация города устроила детсадовцам встречу  с силовиками

Им показали автозак изнутри

Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте

Мероприятие проводили местное отделение ветеранской организации «Боевое братство»  и батальон патрульно-постовой службы

Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте

Для детсадовцев  и третьеклассников организовали армейские конкурсы, показ экипировки

Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте

Они побывали внутри автозака, им дали подержать муляжи оружия

Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте

«Восторгу детей не было предела!» –  говорится  в сообщении городской администрации

Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте

Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте

В конце встречи дети поздравили силовиков  с Днем защитника Отечества

Фото: страница администрации Нижнего Тагила в ВКонтакте

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