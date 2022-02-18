«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — “пацан сказал — пацан сделал”. По крайней мере, “понятия” должны соблюдаться и на международном уровне»
Глава МИД Сергей Лавров — о возможной встрече с госсекретарем США по поводу кризиса вокруг Украины
«Простите за язык, но срали мы на эти санкции»
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев — о санкциях со стороны США
«Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший»
Посол России Дмитрий Жирнов — о захвативших власть в Афганистане боевиках «Талибана», признанного в России террористической организацией
«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. <…> Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна»
Представитель МИДа Мария Захарова — в ответ на выступление президента США Джо Байдена о возможном вторжении России в Украину
«17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши»
МИД России — о вторжении советских войск в Польшу