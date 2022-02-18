«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. <…> Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна»