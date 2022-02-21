«Что касается вопроса о том, будет ли война… Видите ли, я думаю, что ее не будет, я надеюсь, что ее не будет. Вообще мне жанр антиутопии за последние два дня не скажу, что надоел, но я как-то им объелся. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ее не было. А какими будут действия российской власти, мне сказать очень трудно, потому что это не не люди, чьи действия прогнозируемы»