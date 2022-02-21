Музыкант Борис Гребенщиков — изданию The Insider*:
«Известно, что любая война — это преступление против человечества. История ясно показывает, что те, кто развязывает войну, всегда плохо кончают»
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Телеведущий Иван Ургант в эфире «Вечернего Урганта»:
«Мить, а когда война, они говорили? 16 числа? Это плохо — война 16-го. Так у [фигуристки Камилы] Валиевой 15-го короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Получается, что она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну, Мить? Это же не Олимпиада, там же можно двигать даты»
Фото: скриншот youtube "Вечерний Ургант"
Музыкант Андрей Макаревич в эфире «Дождя»:
«Я, может быть, наивный человек, но я продолжаю считать, что ни один нормальный человек на земле войны хотеть не может: ни президент, ни врач, ни солдат, ни слесарь, никто. Я не знаю, что происходит в головах у тех, кто распоряжается этой ситуацией (...) Я просто надеюсь до последнего момента, что все-таки разум возобладает»
Писательница Людмила Улицкая — The Insider:
«Это борьба здравого смысла с безумием. Как может нормальный человек, а не политик, одержимый идеей бессменной власти, стремиться к войне или разыгрывать свои карты на этом опасном месте? Безумие»
Поэт Лев Рубинштейн:
«Дорогие украинские друзья! В эти тревожные дни все мысли — о вас. Простите нас за бессилие. Но знайте, что я с вами. Давайте вместе надеяться, что роковой ужас все же не случится. Ми разом!»
Режиссер Андрей Звягинцев — The Insider:
«И в страшном сне не мог себе представить войну с Украиной. Всем сердцем за разрешение конфликта»
Телеведущая Татьяна Лазарева — The Insider:
«Думаю, что в глобальном смысле коронавирус нам был дан, чтобы мы замкнулись каждый в себе и занялись своими проблемами, а не какими-то надуманными, которые совершенно не волнуют людей, живущих в любой стране. Ни один человек не хочет войны!»
Писатель Виктор Ерофеев в эфире «Эха Москвы»:
«Дело в том, что, несмотря на разницу взглядов кремлевских, некремлевских, надо сказать, что, в общем, если Россия войдет в войну, то проиграют все здесь в России: и режим лопнет, и Россия лопнет»
Писатель Дмитрий Быков в эфире «Эха Москвы»:
«Что касается вопроса о том, будет ли война… Видите ли, я думаю, что ее не будет, я надеюсь, что ее не будет. Вообще мне жанр антиутопии за последние два дня не скажу, что надоел, но я как-то им объелся. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ее не было. А какими будут действия российской власти, мне сказать очень трудно, потому что это не не люди, чьи действия прогнозируемы»
Режиссер Виталий Манский — The Insider:
«К сожалению, взращено в российском обществе достаточно агрессивное непонимание и ужаса войны, и ужаса войны с ближайшим для русского человека народом, с ближайшим государством. Этот ужас непонимания может на самом деле завершиться войной, но это будет самая страшная, безумная и катастрофическая по последствиям война для России»