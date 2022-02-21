Музыкант Борис Гребенщиков — изданию The Insider*:

«Известно,  что любая война —  это преступление против человечества. История ясно показывает,  что те, кто развязывает войну, всегда плохо кончают»

The Insider признан властями СМИ-иноагентом*

Телеведущий Иван Ургант  в эфире «Вечернего Урганта»:

«Мить, а когда война,  они говорили?  16 числа?  Это плохо — война 16-го.  Так у [фигуристки Камилы] Валиевой 15-го короткая программа, 16-го — война,  17-го — произвольная программа.  Получается, что она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну, Мить? Это же не Олимпиада, там же можно двигать даты»

Фото: скриншот youtube "Вечерний Ургант"

Музыкант Андрей Макаревич  в эфире «Дождя»:

«Я, может быть, наивный человек, но я продолжаю считать, что  ни один нормальный человек на земле войны хотеть  не может:  ни президент,  ни врач, ни солдат, ни слесарь, никто. Я не знаю, что происходит  в головах у тех,  кто распоряжается этой ситуацией (...) Я просто надеюсь до последнего момента, что  все-таки разум возобладает»

Фото: скриншот телеканала "Дождь"

Писательница Людмила Улицкая — The Insider:

«Это борьба здравого смысла с безумием.  Как может нормальный человек,  а не политик, одержимый идеей бессменной власти, стремиться к войне или разыгрывать свои карты на этом опасном месте? Безумие»

Поэт  Лев Рубинштейн:

«Дорогие украинские друзья! В эти тревожные дни все мысли —  о вас. Простите нас за бессилие. Но знайте, что я с вами. Давайте вместе надеяться, что роковой ужас все же  не случится. Ми разом!»

Режиссер Андрей Звягинцев —  The Insider:

«И в страшном сне не мог себе представить войну с Украиной.  Всем сердцем  за разрешение конфликта»

Телеведущая Татьяна Лазарева — The Insider:

«Думаю, что  в глобальном смысле коронавирус нам был дан, чтобы мы замкнулись каждый в себе  и занялись своими проблемами,  а не какими-то надуманными, которые совершенно  не волнуют людей, живущих в любой стране. Ни один человек не хочет войны!»

Писатель Виктор Ерофеев в эфире «Эха Москвы»:

«Дело в том,  что, несмотря  на разницу взглядов кремлевских, некремлевских, надо сказать,  что, в общем,  если Россия войдет в войну,  то проиграют все здесь  в России:  и режим лопнет,  и Россия лопнет»

Фото: скриншот youtube "Эхо Москвы"

Писатель Дмитрий Быков в эфире  «Эха Москвы»:

«Что касается вопроса о том, будет ли война… Видите ли, я думаю, что ее не будет,  я надеюсь, что ее не будет. Вообще мне жанр антиутопии  за последние два дня не скажу,  что надоел, но я  как-то им объелся. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ее  не было. А какими будут действия российской власти, мне сказать очень трудно, потому что это не не люди,  чьи действия прогнозируемы»

Фото: скриншот youtube "Эхо Москвы"

Режиссер  Виталий Манский — The Insider:

«К сожалению, взращено  в российском обществе достаточно агрессивное непонимание  и ужаса войны,  и ужаса войны  с ближайшим для русского человека народом,  с ближайшим государством. Этот ужас непонимания может на самом деле завершиться войной, но это будет самая страшная, безумная  и катастрофическая по последствиям война для России»

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