Певец Николай Басков

«Россия войны  не начинает. Россия их заканчивает»

Рэпер Тимати

«В сухом остатке: никому эта война не нужна, так же как и нарушение Суверенности Украины  в частности.

Так же в сухом остатке: где-то  за океаном сидя в кабинете попивая чай, кто то хлопает  в ладоши  от отмены Минских соглашений,  и строчит в твиттер о главном зле человечества, детально спродюсировав этот сценарий  и запустив его в действие»

Актер Марат Башаров  в день вторжения России в Украину опубликовал старую совместную фотографию с Путиным с подписью: «Спасибо!»

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Стендап-комик Стас Старовойтов

«Донбасс: мы  с вами спасибо приезжайте  мы рады что вы  с нами. Спасиб что вы нас вспомнили

Киев: чтобы твоих детей дьяволы ***** [насиловали]…

Мы мирные украинцы)))) ну ну. Ок пацаны. Встретимся  на сцене»

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White Scribbled Underline

«Мы не просили многого! Просто на протяжении тридцати лет мы видим  как «братские» народы продаются за банку кока колы обменивая братство  и благодарность на ракеты  у наших границ. Я сожалею  и мне очень жаль, что в наши страны постучалась война,  но я хочу быть гражданином сильной страны»

Режиссер Сарик Андреасян

«[Я] против любой войны и насилия. Но наши западные партнеры, словно малые дети, суют пальцы в розетку.  <…> Как сказал когда-то Владимир Владимирович Путин: "Если драка неизбежна, то бить надо первым".  А в этой ситуации драка была неизбежна. Стало ясно, что дальше диалог не пойдет, мы договаривались сколько могли»

Продюсер Иосиф Пригожин

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White Scribbled Underline

«Мы не хотим войны.  Но украинцы творили беспредел. Дострелялись  по Донбассу  до того, что мы были вынуждены ввести войска. <…>  Пусть Байден включит мозги! Он пытается любым путем рассорить Россию  и Украину»

Певец Александр Серов

Heptagram
Heptagram
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«Какая война?! У нас нет войны с Украиной. Проходит специальная военная операция  по принуждению к миру нацистского режима, установившегося  на Украине»

Певец Прохор Шаляпин

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