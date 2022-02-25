«Мы не просили многого! Просто на протяжении тридцати лет мы видим как «братские» народы продаются за банку кока колы обменивая братство и благодарность на ракеты у наших границ. Я сожалею и мне очень жаль, что в наши страны постучалась война, но я хочу быть гражданином сильной страны»