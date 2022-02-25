Певец Николай Басков
«Россия войны не начинает. Россия их заканчивает»
Рэпер Тимати
«В сухом остатке: никому эта война не нужна, так же как и нарушение Суверенности Украины в частности.
Так же в сухом остатке: где-то за океаном сидя в кабинете попивая чай, кто то хлопает в ладоши от отмены Минских соглашений, и строчит в твиттер о главном зле человечества, детально спродюсировав этот сценарий и запустив его в действие»
Актер Марат Башаров в день вторжения России в Украину опубликовал старую совместную фотографию с Путиным с подписью: «Спасибо!»
Стендап-комик Стас Старовойтов
«Донбасс: мы с вами спасибо приезжайте мы рады что вы с нами. Спасиб что вы нас вспомнили
Киев: чтобы твоих детей дьяволы ***** [насиловали]…
Мы мирные украинцы)))) ну ну. Ок пацаны. Встретимся на сцене»
«Мы не просили многого! Просто на протяжении тридцати лет мы видим как «братские» народы продаются за банку кока колы обменивая братство и благодарность на ракеты у наших границ. Я сожалею и мне очень жаль, что в наши страны постучалась война, но я хочу быть гражданином сильной страны»
Режиссер Сарик Андреасян
«[Я] против любой войны и насилия. Но наши западные партнеры, словно малые дети, суют пальцы в розетку. <…> Как сказал когда-то Владимир Владимирович Путин: "Если драка неизбежна, то бить надо первым". А в этой ситуации драка была неизбежна. Стало ясно, что дальше диалог не пойдет, мы договаривались сколько могли»
Продюсер Иосиф Пригожин
«Какая война?! У нас нет войны с Украиной. Проходит специальная военная операция по принуждению к миру нацистского режима, установившегося на Украине»
Певец Прохор Шаляпин