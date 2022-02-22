Под санкции этой страны также попадут пять банков. Среди них банк «Россия», чей крупнейший акционер — еще один близкий к президенту бизнесмен Юрий Ковальчук

Под санкции этой страны также попадут пять банков. Среди них банк «Россия», чей крупнейший акционер — еще один близкий к президенту бизнесмен Юрий Ковальчук