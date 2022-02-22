21 февраля Владимир Путин объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР
Германия объявила, что останавливает процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Канцлер Олаф Шольц объяснил, что без сертификации газопровод не запустят
Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро
Великобритания вводит санкции против российских бизнесменов, близких к Владимиру Путину, — Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов.
Под санкции этой страны также попадут пять банков. Среди них банк «Россия», чей крупнейший акционер — еще один близкий к президенту бизнесмен Юрий Ковальчук
МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Россией
Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин оценил восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР в полтора триллиона рублей за три года.
Он считает, что эти деньги можно выделить в том числе из российского бюджета