21 февраля Владимир Путин объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР

После выступления Путина РБК сообщил, что рубль стал самой нестабильной валютой в мире

Германия объявила,  что останавливает процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Канцлер Олаф Шольц объяснил,  что без сертификации газопровод не запустят

Стоимость проекта оценивается  в 9,5 миллиардов евро

Великобритания вводит санкции против российских бизнесменов,  близких к Владимиру Путину, — Геннадия Тимченко  и братьев Ротенбергов.

Под санкции этой страны также попадут пять банков. Среди них банк «Россия»,  чей крупнейший акционер — еще один близкий  к президенту бизнесмен Юрий Ковальчук

МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации  по бюджету Сергей Рябухин оценил восстановление инфраструктуры ДНР  и ЛНР в полтора триллиона рублей за три года.

Он считает,  что эти деньги можно выделить в том числе из российского бюджета

Следующая история

Arrow

Поддержать «Холод»

Heart