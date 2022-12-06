Тепло от «Холода»

Мы в «Холоде» запустили акцию по сбору средств на закупку генераторов для украинцев и их питомцев. При помощи и участии дружественного фонда на все собранные деньги будут куплены генераторы, способные обеспечить теплом несколько семей или целую организацию: приют для животных, больницу, детский сад.

Например, для небольшой организации понадобится два бензиновых или дизельных генератора мощностью 3000–3500W и выше, они стоят около 600 евро. Для организаций побольше, например сельской больницы, нужны генераторы, которые сейчас стоят около 2600 евро.

Наши друзья и партнеры договариваются об оптовых закупках, чтобы облегчить процесс оплаты и снизить цену. А еще мы купим повербанки для украинских врачей.

Сбор продолжается до 7 декабря.

Для рублевых переводов: https://boosty.to/holod.media



Для переводов в евро: https://buy.stripe.com/eVa5nken5gUp47u144.



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