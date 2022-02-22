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Авторы
Станислава Новгородцева
Фотограф
Документальный фотограф. Родилась в 1989 году в Москве. Основной фокус сосредоточен на долгосрочных персональных проектах. В поисках визуального языка Станислава часто обращается к архетипическим образам сказок и мифологии. Выпускница Школы современной фотографии Docdocdoc. Сотрудничает с изданиями The Washington Post, The New York Times, Такие Дела, Коммерсантъ, Новая газета, The Village, BirdInflight, Decoder, IZ Magazine, Kiosk of Democracy Победитель ряда международных конкурсов: Special Mention PRIX Levallois 2020, «Прямой взгляд» 2020, LensCulture Visual Storytelling Awards 2019.
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