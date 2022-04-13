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Таина Федосеева
Авторка и редакторка украинского издания «Маяк».
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«Речь шла не о покаянии, а о проработке»
Историк и философ Оксана Довгополова объясняет, кто виноват в злодеяниях преступного государства и кому за них отвечать
13.04.2022
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