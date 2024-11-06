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Новости

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По данному запросу новости не найдены

Актуально
Мир
В Америке есть свой Советский Союз
Брайтон-Бич приютил беженцев из СССР и стал «русской столицей» США. Здесь любят Трампа и Украину и мечтают о былом величии России
10 минут чтения
В Америке есть свой Советский Союз
Общество
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
9 минут чтения
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Мир
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
9 минут чтения
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Общество
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
5 минут чтения
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
Трамп выиграл выборы
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Это будет в России — благодаря вам

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