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Брайтон-Бич приютил беженцев из СССР и стал «русской столицей» США. Здесь любят Трампа и Украину и мечтают о былом величии России
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Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
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Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
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Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
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Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
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Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
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