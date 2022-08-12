«Медуза»: на выборах в Госдуму в 2021 году вбросили до 17 миллионов голосов

«Медуза» выпустила расследование, основанное на изучении архива записей с камер наблюдения на почти 10 тысячах избирательных участков. Согласно выводам, на выборах в Госдуму в 2021 году было вброшено от 14 до 17 миллионов голосов.

В распоряжении редакции оказался архив видеозаписей более чем на миллион часов, источниками записей с камер наблюдения стали неназванные сотрудники избирательных штабов нескольких кандидатов, участвовавших в выборах.

Архив изучили с помощью волонтеров и искусственного интеллекта — программы «Ревизор», которая умеет распознавать урну на участке и считать подходящих к ней людей. Программа сравнивает свои результаты с официальными и, если подсчеты сильно разнятся, помечает участок как подозрительный, чтобы запись с него позднее пересмотрел человек. Из 3505 участков, которые обработал «Ревизор», на 1770 были допущены нарушения, связанные с явкой избирателей.

«По официальным данным, на эти 3505 участков пришли и проголосовали три миллиона 200 тысяч человек. А мы увидели больше двух миллионов проголосовавших. То есть треть голосов нарисована. Аппроксимируя эти данные на официальную явку в целом по России — 56 484 685 человек, — мы получим 17,1 миллиона», — объясняет видеонаблюдатель, анализировавший архив. Также, по его словам, на видеозаписи попали и другие нарушения, не связанные с явкой, — к примеру, подмена бюллетеней в урне ночью.

Источник: «Медуза»