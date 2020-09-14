Public offer

Публичная оферта о заключении договора пожертвования

Публичная оферта о заключении договора пожертвования журналу “Холод” (holod.media), предлагает гражданам сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:

1. Общие положения

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта).

1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:

«Пожертвование» – «дарение вещи или права в общеполезных целях»;

«Жертвователь» – «граждане, делающие пожертвования»;

«Получатель пожертвования» – журнал «Холод» в лице главного редактора Бекбулатовой Таисии Львовны.

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя пожертвования.

1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы своего сайта в Интернете.

1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность всех остальных условий Оферты.

2. Существенные условия договора пожертвования:

2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности Получателя пожертвования.

2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.

3. Порядок заключения договора пожертвования:

3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.

3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»: «пожертвование для журнала», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежных средств.

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя пожертвования.

4. Заключительные положения:

4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.

4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российском законодательством.

5. Подпись и реквизиты Получателя пожертвования

ООО НКО «Яндекс.Деньги»

ИНН: 7750005725

Адрес места нахождения: Г. Москва

Банковские реквизиты:

Номер банковского счёта: 30232810400000000003

Банк: Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги»

БИК банка: 044525444

Номер корреспондентского счёта банка: 30103810945250000444