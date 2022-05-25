Хроника войны с Украиной. День 91
Российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области и штурмуют Лиман.
9:22
Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо президента компании Тихона Смыкова.
IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов Nike.
Такое решение объясняется тем, что Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию. «По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — говорится в письме.
Итоги 90-го дня войны
Российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин также отчитался о частичном захвате города Лимана.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко оценил число погибших в городе в 22 тысячи человек.
53 уголовных дела по статье о «фейках» о российской армии возбуждены в России.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий отозвать регистрацию у СМИ без суда за «фейки» о российской армии.
Более 400 общин присоединились к поместной Православной церкви Украины с начала войны.
Фото на обложке: AFP / Scanpix