Хроника войны с Украиной. День 91

Российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области и штурмуют Лиман.

9:22

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо президента компании Тихона Смыкова.

IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов Nike.

Такое решение объясняется тем, что Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию. «По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — говорится в письме.

Итоги 90-го дня войны

Российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин также отчитался о частичном захвате города Лимана.

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Фото на обложке: AFP / Scanpix