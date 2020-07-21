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Редакция
Таисия Бекбулатова
Главный редактор «Холода», журналист, основатель проекта
Михаил Зеленский
Заместитель главного редактора
Максим Мартемьянов
Шеф-редактор
Юлия Любимова
Редактор спецкорреспондентов
Александр Горбачев
Редактор
Алексей Пономарев
Редактор подкастов
Софья Вольянова
Специальный корреспондент
Юлия Дудкина
Внештатный редактор
Мария Карпенко
Специальный корреспондент
Виктория Ли
Специальная корреспондентка
Лиза Миллер
Специальный корреспондент
Олеся Остапчук
Специальный корреспондент
Анастасия Ясеницкая
Специальный корреспондент
Анна Козкина
Фактчекер
Софья Игинова
Иллюстратор
Авторы
Владимир Аверин
Фотограф, иллюстратор
Анна Алексеева
Автор «Холода»
Тодар Бактемир
журналист
Фарид Бектемиров
Журналист, работал спортивным обозревателем на «чемпионат.com» и в «газете.ru», киножурналистом в «афише», «кимкибабадуке», «2х2» и «искусстве кино», писал общественно-политические колонки в republic
Ольга Бешлей
Журналист
Ангелина Богачевская
Студентка
Екатерина Бодягина
журналист
Сергей Бондаренко
Автор «Холода»
Надя Бормотова
Иллюстратор
Максим Буев
Экономист
Наталья Булкина
Фотограф
Алексей Васильев
Фотограф
Григорий Голосов
Политолог
Евгения Гудвин
журналист
Иван Давыдов
Журналист
Роман Дорофеев
Автор «Холода»
Изольда Дробина
Автор «Холода»
Мария Дятлова
Автор «Холода»
Дмитрий Ермаков
Фотограф
Игорь Ермоленко
Автор «Холода»
Сергей Ермохин
Фотограф
Светлана Ерыгина
Фотограф
Александра Ефименко
журналист
Дима Жаров
Фотограф
Александра Захваткина
журналист
Дарья Зеленая
Автор
Алена Змиенко
Иллюстратор
Олег Зурман
Автор «Холода»
Анна Иванцова
Фотограф
Полина Ильина
Иллюстратор
Даниил Кислов
журналист
Ирина Корнеевская
Автор «Холода»
Елена Костюченко
журналист
Анатолий Кочнев
Фотограф
Станислав Кувалдин
Историк
Фарида Курбангалеева
Автор
Сергей Лебеденко
Автор
Артем Лешко
Фотограф
Максим Литаврин
Автор «Холода»
Лиза Ложка
Иллюстраторка
Анастасия Макарычева
Фотограф
Марина Маргарина
иллюстраторка
Сергей Маркелов
Фотограф
Мария Маркова
Иллюстратор
Сергей Медведев
писатель
Варя Михайлова
Автор
Станислава Новгородцева
Фотограф
Ирина Новик
Журналист
Юлия Орлова
Автор «Холода»
Олег Переверзев
Фотограф
Михаил Погорелов
Автор «Холода»
Кристина Прошкина
Автор
Анна Пушкарская
Автор «Холода»
Елена Ремизова
Иллюстратор
Ника Репенко
Автор «Холода»
Екатерина Розанова
Иллюстратор
Петр Сапожников
журналист
Егор Слизяк
Фотограф
Ася Соколова
Иллюстратор
Юля Темная
Иллюстратор
Саша Филипенко
Автор
Иван Филиппов
писатель
Екатерина Фомина
Автор «Холода»
Анастасия Харчишена
Автор «Холода»
Лариса Хомайко
Автор «Холода»
Глеб Черкасов
Автор «Холода»
Георгий Чижов
Автор
Андрей Шапран
Фотограф
Анастасия Штейнерт
Журналист
Алексей Шумкин
Автор
Ирина Щербакова
Автор «Холода»
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Актуально
Истории
Мнения
Интервью
Подкасты
Объясняем
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«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
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