«Трампу осталось несколько месяцев»

Американский медик ставит президенту страшные диагнозы, а его ролики набирают миллионы просмотров. В чем он не прав?

Американский физиотерапевт и блогер Адам Джеймс предсказывает, что президенту США Дональду Трампу осталось жить несколько месяцев. Его видео, в которых он предполагал у политика то болезнь почек, то проблемы с сердцем, то инсульт и болезнь Альцгеймера, стали вируситься в сети. «Холод» рассказывает, какие доводы Джеймса достойны внимания, а что не выдерживает критики.

Ролики Джеймса в тиктоке и инстаграме, в которых он утверждает, что Трампу осталось недолго жить, набирают миллионы просмотров. Про себя Джеймс рассказал, что он занимается гериатрическими пациентами, то есть специализируется на уходе за пожилыми людьми с, возможно, сразу несколькими заболеваниями. В этой области у него якобы есть 14-летний опыт. Независимо подтвердить эту информацию «Холоду» не удалось, на вопросы «Холода» Джеймс не ответил.

Внимание к себе Джеймс привлек в августе прошлого года, когда заявил, что Трампу осталось жить шесть-восемь месяцев, поскольку у него болезнь почек, но он «чертов идиот», чтобы изменить режим питания. Видео разлетелось по интернету, а Джеймс продолжил «диагностировать» новые болезни у Трампа.

С сентября Джеймс стал активно «находить» у Трампа признаки инсульта или «как минимум серьезной транзиторной ишемической атаки» (мини-инсульта). По его словам, у Трампа мог быть инсульт в левом полушарии мозга, где расположены речевые центры. Это якобы привело к дизартрии — состоянию, когда человек не может внятно выговаривать слова. Причинами дизартрии считается поражение нервной системы, а среди ее симптомов — слабость мышц речевого аппарата.

Затем Джеймс привел в качестве аргумента к своим догадкам фотографию Трампа с кривой улыбкой — здоровый человек, по словам Джеймса, должен улыбаться ровно и задействовать при этом все мышцы лица — на фотографии же Трамп улыбался только половиной лица. Признаки инсульта Джеймс увидел и в походке Трампа — он не мог пройти прямо по красной дорожке, из чего тиктокер сделал вывод, что правая сторона тела Трампа слабее левой, и это усложняет процесс ходьбы.

Вскоре Джеймс заметил, что на официальной фотографии у Трампа есть некий аппарат, который может быть мочевым катетером, — и предположил, что его могли поставить из-за пареза (снижения мышечной силы), который может быть вызван инсультом, болезнью Альцгеймера или деменцией. О последних физиотерапевт уже упоминал в своих роликах.

Их он тоже аргументировал разными способами: тем, что Трамп заблудился, идя по комнате, синяками на его руках, речью Трампа во время публичных выступлений, его неудачной игрой в гольф и прочим. В какой-то момент Джеймс предположил, что у Трампа нейросифилис, при котором также происходит поражение головного мозга, но добавил, что другие болезни все же более вероятны.

Последнее время Джеймс продолжает утверждать, что у Трампа лобно-височная деменция, «аргументируя» это тем, что президент раскачивается в кресле во время заседания или перевирает общеизвестные факты. Впрочем, в своих последних прогнозах Джеймс уже дает Трампу от 7 до 12 лет — это намного дольше, чем то, что блогер предсказывал раньше.

Станет ли Трамп невменяемым?

Спекуляции относительно здоровья Трампа появились еще во время его первого президентского срока. Его образ жизни и поведение регулярно вызывали вопросы, и Джеймс не единственный, кто считает, что у Трампа есть проблемы со здоровьем, а возраст влияет на его управление страной.

Медицинское заключение нельзя сделать только на основе видео и фотографий

Так, известный психолог и бывший доцент Университета Джонса Хопкинса Джон Гартнер тоже предположил, что у американского президента может быть деменция, из-за чего тот «резко ухудшит свои когнитивные функции» до конца своего срока.

«Вот в чем дело: станет ли он настолько невменяемым, что придется применить 25-ю поправку? Да. Применят ли они 25-ю поправку? Нет», — сказал Гартнер. 25-я поправка Конституции США регулирует передачу власти президента в случае, если он умирает, уходит в отставку или становится недееспособным.

По словам Гартнера, у Трампа наблюдаются «классические» признаки деменции, заметные по его речи. Гартнер обратил внимание, что раньше Трамп был гораздо более красноречив, а сейчас ему сложно закончить мысль.

«Его словарный запас сократился, но также он начал проявлять очень специфические признаки фонемной парафазии, например, когда он регулярно не может произнести английское слово и заменяет его на несуществующее слово, которое легче произносится и звучит похоже», — добавил Гартнер, который заметил и проблемы с координацией у Трампа.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Журналисты приводили рассуждения Трампа о ветрогенераторах, которые якобы сводят китов с ума, и о том, что энергия ветра «убивает птиц». Он «забыл», что многие страны мира оказывали помощь жителям сектора Газа, зато приписал такую помощь своей администрации. Гарри Сигал, старший преподаватель кафедры психологии Корнеллского университета, предположил, что у Трампа бывают конфабуляции — когда он «берет какую-то идею или событие и добавляет к нему то, чего на самом деле не было».

«Если бы ко мне обратился пациент с вербальной бессвязностью, все время повторяющийся, отвлекающийся и скачущий с одной мысли на другую, что теперь регулярно демонстрирует Трамп, я бы почти наверняка направил его на тщательное нейропсихиатрическое обследование, чтобы исключить когнитивное расстройство», — написал в сентябре 2024 года Ричард Фридман, профессор клинической психиатрии.

Приводят и другие доводы в пользу слабого здоровья Трампа. Например, издание The New York Times заметило, что рабочий график президента стал менее напряженным: он стал реже проводить публичные выступления и ездить по стране по сравнению со своим первым президентским сроком. Его рабочий день теперь начинается примерно на полтора часа позже, а самого президента видели дремлющим во время важных совещаний.

Трамп в ответ на эту статью заверил, что он «никогда не работал так усердно», как на втором президентском сроке, а врачи ставят его здоровью «идеальные оценки».

«The New York Times и некоторые другие издания любят делать вид, что я “замедлился”, возможно, стал менее сообразительным, чем раньше, или что у меня плохое физическое здоровье, зная, что это неправда, и зная, что я очень много работаю — вероятно, больше, чем когда-либо прежде. Я пойму, когда начну “замедляться”, но сейчас этого нет!» — написал Трамп.

Нет дыма без огня

Большое количество слухов о здоровье Трампа вызвали и синяки на его руках, иногда заклеенные пластырем, которые неоднократно попадали в поле зрения СМИ. Пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт объяснила эти синяки слишком частыми рукопожатиями, но разные медэксперты усомнились в правдивости этой версии. Сами они находили самые разные объяснения: от последствий легкой травмы до приема препаратов для разжижения крови.

Трамп звонит детям в канун Рождества на курорте Мар-а-Лаго, 2025 год. Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Летом прошлого года Трампу в ходе «всестороннего обследования» поставили диагноз хронической венозной недостаточности. Это распространенное заболевание, с которым сталкивается примерно треть взрослых американцев, а методы его лечения зависят от степени тяжести. Личный врач Трампа Шон Барбабелла тогда заявил, что у Трампа «отличное когнитивное и физическое здоровье» и что он «полностью пригоден для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства».

Спустя несколько месяцев Трамп прошел второй за год плановый осмотр, который обычно проводится раз в год, — и это снова подогрело слухи о возможных проблемах со здоровьем американского президента, но его личный врач вновь заявил, что у президента «исключительное» здоровье.

В октябре 2025 года Трамп рассказал, что прошел «реально сложный» IQ-тест в военно-медицинском центре Уолтера Рида. «Это очень сложный тест. В каком-то смысле, это тест на способности», — рассказал американский президент и посоветовал пройти его двум гораздо более молодым представительницам демократов. Он рассказал, что часть вопросов была про животных — тигров, слонов и жирафов, — а после них тест становился сложнее, но ему удалось достичь высшей оценки.

При этом в сети появились предположения, что это был вовсе не IQ-тест, а вариация 10-минутного теста по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCA). Она предназначена для раннего выявления признаков деменции или болезни Альцгеймера. В ней, в частности, нужно назвать нескольких животных, повторить небольшое предложение по памяти и нарисовать часы.

«Для человека, который носит в кармане коды запуска ядерного оружия, это очень, очень низкая планка, и уж точно не повод для гордости», — заявил Джонатан Райнер, кардиолог и профессор в школе здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона.

В августе вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление, которое насторожило пользователей соцсетей и привело к волне слухов о смерти Трампа. Тогда Вэнс сказал, что он готов принять пост Трампа, «если, не дай Бог, произойдет ужасная трагедия», и что его работа в команде американского президента хорошо его к этому подготовила.

Джей Ди Вэнс. Кадр: USA TODAY / Youtube

Сейчас Вэнс соперничает с госсекретарем США Марко Рубио за то, чтобы стать преемником Трампа на следующих президентских выборах в 2028 году. В окружении Трампа утверждают, что он отдает большее предпочтение Вэнсу, хотя в последнее время американский президент стал чаще хвалить Рубио, как публично, так и в личных беседах.

Несмотря на то, что Вэнс в своем августовском выступлении подчеркнул, что здоровье Трампа не вызывает опасений, пользователи соцсетей решили, что его заявление демонстрирует, что в Белом доме «что-то пошло не так». В сети стали вируситься видео с подписью «Трамп мертв», а пользователи начали гадать, умер Трамп или серьезно заболел. Даже аккаунт в Х, который каждый день отвечает на вопрос «Умер ли Трамп сегодня?», репостнул один из завирусившихся постов и подписал его фразой «Да, он, вероятно, умер, лол». Твит собрал более 14 миллионов просмотров.

Наконец, признаки когнитивных изменений у Трампа, а именно деменции, заметил его племянник Фред Трамп III. Он опубликовал книгу «Вся семья в сборе: Трампы и как мы дошли до этого», в которой подробно описал семейную историю деменции. Племянник президента предупредил, что видит признаки деменции у Трампа, отметив, что его отец, Фред Трамп-старший, умер через восемь лет после того, как ему самому поставили диагноз болезни Альцгеймера в 1999 году.

Почему теория Джеймса разваливается

Несмотря на обилие предположений и слухов о проблемах со здоровьем Трампа, нашлись и те, кто скептически воспринял теорию Джеймса о том, что Трампу осталось жить несколько месяцев.

Так, фактчекинговый проект Snopes, который занимается «расследованием городских легенд, мистификаций и фольклора», подчеркнул, что Джеймс не является врачом с правом лечения. В своих роликах тиктокер лишь заявлял, что он «физиотерапевт, работающий на дому», и что у него есть ученая степень «в своей области», но он никогда не уточнял, в какой именно.

Когда Джеймс заявил, что Трампу осталось жить шесть-восемь месяцев, он объяснил это ухудшением симптомов, связанных с застойной сердечной недостаточностью и хроническим заболеванием почек. При этом утверждения Джеймса не были основаны на клиническом диагнозе или консультации с врачом, знакомым с реальным состоянием Трампа, из-за чего они являются безосновательными.

Трамп общается с прессой на борту своего самолета, 29 марта 2026 года. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Другой медик, Эрик Стронг, практикующий врач и доцент кафедры медицины Стэнфордского университета, тоже усомнился в правдивости заключений Джеймса. По его словам, некоторые утверждения тиктокера спекулятивные и ложные. Так, комментируя аргумент в пользу болезни почек, Стронг перечислил ряд других болезней, как более легких, так и более серьезных, на которые могут указывать отеки ног — именно к этому апеллирует Джеймс в своем августовском видео.

«Я и раньше говорил о здоровье Трампа, но я никогда не делал медицинских заключений, потому что это невозможно», — говорит Стронг и отмечает, что медицинское заключение нельзя сделать только на основе видео и фотографий.

Стронг заключил, что даже для пациентов с раком, которым не помогла химиотерапия, не делают таких прогнозов о продолжительности жизни, поскольку медики «не настолько хороши в этом». Однако в заключение он, как и Джеймс, обратился к необычной речи Трампа, которая может свидетельствовать о «медленно прогрессирующем нейрокогнитивном заболевании», которое американский президент может скрывать. Но без тщательной диагностики и исследования его медицинской истории невозможно поставить диагноз или предсказать, сколько ему осталось жить.

