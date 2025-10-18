EN
Политика

СМИ: Трамп отклонил просьбу Украины на «жесткой» встрече с Зеленским

2 минуты чтения 12:22

Президент США Дональд Трамп провел «напряженную» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой отказал ему в поставках крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров.

По словам одного из собеседников издания, вчерашняя встреча президентов в Белом доме была «непростой». «Трамп не кричал, но был жестким», — сообщил он. Второй источник утверждает, что разговор «был плохим». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — добавил второй собеседник.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Трамп «ясно дал понять» Зеленскому, что сейчас ставит на первое место дипломатию, и считает, что поставки «Томагавков» могут ее «подорвать», объяснили источники Axios. По данным журналистов, Зеленский при встрече с Трампом обнаружил, что настроение главы Белого дома изменилось после долгого разговора с Владимиром Путиным.

После встречи с Трампом Зеленский заявил, что им не удалось договориться о поставках «Томагавков» Украине.

Моя мама ушла из дома и пропала
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
Общество7 минут чтения

«Мы поговорили с Трампом о передаче дальнобойного оружия, но решили не обсуждать этот вопрос публично. Сейчас США не хотят эскалации», — рассказал украинский президент.

Ранее Axios сообщил, что Зеленский и его команда были удивлены, когда приземлились в США и узнали, что Путин и Трамп за время их перелета договорились о встрече в Венгрии. По данным издания, до этого момента президент Украины был оптимистично настроен относительно возможности договориться о продаже «Томагавков».

