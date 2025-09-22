СМИ рассказали о новой налоговой реформе в России

Российские власти планируют повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 22%, а также расширить круг предпринимателей, которые будут обязаны его выплачивать, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ходом обсуждений. По его словам, эта реформа позволит увеличить ежегодный доход российского бюджета примерно на один триллион рублей.
Вероятная налоговая реформа связана с тем, что Министерство финансов намерено сохранить федеральные расходы на прежнем уровне, несмотря на снижение доходов от нефти и высокие военные расходы из-за вторжения в Украину. При этом чиновники не готовы увеличивать дефицит бюджета.
По словам собеседника агентства, новый закон обяжет выплачивать НДС компании с годовой выручкой более 10 миллионов рублей. Сейчас пороговое значение находится на уровне 60 миллионов рублей в год.
В качестве альтернативного варианта власти рассматривают возможность сократить и перераспределить расходы на социальные программы, добавили два источника Bloomberg. Правительство представить проект бюджета на 2026 год в Госдуму 29 сентября.
О том, что НДС может быть увеличен до 22%, первым сообщило издание The Bell. Один из источников сообщил, что «налоги точно будут поднимать».
На прошлой неделе о планах повысить НДС сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. Один из собеседников издания отметил, что российские власти не могут сократить военные расходы, а сокращение социальных расходов не позволит сохранить в бюджете 1-2 триллиона рублей. «Можно срезать несколько миллионов, может, сотен», — сказал источник.
По словам трех источников The Bell, повышение НДС может не коснуться социально значимых товаров. Они считают, что увеличение налогов лучше, чем рост дефицита в бюджете.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также ранее в этом месяце отметила, что дополнительные расходы бюджета лучше покрывать за счет доходов, а не за счет увеличения дефицита. Она предупредила, что рост дефицита бюджета потребует увеличения ключевой ставки.