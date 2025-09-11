EN
EN
Экономика

СМИ: российские власти задумались о повышении налогов ради войны

2 минуты чтения 15:56 | Обновлено: 16:11

Российское правительство обсуждает повышение налогов из-за больших трат на войну в Украине. Так, власти могут повысить налог на добавленную стоимость (НДС), который «зашит» в цены товаров. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, НДС могут поднять с 20% до 22%. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако источники The Bell утверждают, что у правительства нет другого варианта, кроме повышения налогов.

Один из источников издания рассказал, что «налоги точно будут поднимать» и что сейчас идут последние обсуждения. The Bell отмечает, что обычно в конце сентября правительство вносит в Госдуму проект бюджета на следующий год, а его параметры обсуждали на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным накануне.

Три других источника сообщили изданию, что при повышении НДС исключение могут сделать для социально значимых товаров. По их словам, увеличение налогов логично, поскольку это лучше, чем рост дефицита бюджета, с которым Россия столкнулась из-за войны.

Также собеседники The Bell рассказали о других вариантах повышения налогов. Они утверждают, что правительство может поднять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль. Последний повышали в начале этого года. НДС последний раз поднимали в 2019 году. «Налоги лучше печатания денег. Инфляция — тоже налог, только он больнее для бедных», — заявил один из источников издания.

Как пишет The Bell, повышая НДС, правительство фактически забирает деньги у населения, поскольку этот налог обычно заложен в стоимость товаров и услуг. При этом с помощью НДС бюджет может пополняться примерно на триллион рублей ежегодно.

