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Мир

Ученые сообщили об аномальной солнечной активности

2 минуты чтения 20:08 16 июля

С 11 по 12 июля ученые зафиксировали 17 вспышек на Солнце, что в три раза превышает среднюю активность в июле, сообщил телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В последнюю неделю, по данным института, на Солнце быстро растет число пятен, а количество вспышек сокращается.

«Сами по себе пятна — структуры безобидные, но они маркируют области сильного магнитного поля, где происходят крупные вспышки. Соответственно, обычно есть довольно сильная корреляция между числом пятен и уровнем солнечной активности. Собственно, именно так, по наблюдениям пятен, в XIX веке и был обнаружен солнечный цикл», — объяснили в ИКИ РАН.

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Ученые отметили, что после всплеска активности 11-12 июля солнечная активность резко сократилась. Хотя солнечные пятна обычно указывают на большое количество вспышек, в последние дни астрономы регистрируют лишь редкие слабые вспышки.

«Двинуться из этого состояния Солнце может, в принципе, куда угодно», — добавили в лаборатории солнечной астрономии. Согласно результатам математического моделирования, в ближайшие дни с большей вероятностью произойдет распад солнечных пятен, а не новое усиление активности.

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По данным агентства Reuters, в июне солнечная энергия впервые стала основным источником электричества в странах Евросоюза. С помощью солнечных лучей Евросоюз произвел 22,1% электричества, с помощью ветрогенерации — 21,8%, а атомные электростанции произвели 15,8% электроэнергии. При этом доля энергии, полученной с помощью сжигания угля, опустилась в июне до исторического минимума.

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