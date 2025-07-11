СМИ: Россия стремительно теряет контроль над Южным Кавказом

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия с «поразительной» скоростью теряет влияние на Южном Кавказе, пишет The Economist. Издание отмечает, что после 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году, Россия занимала доминирующее положение в регионе.

Сегодня в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись первые прямые переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. The Economist предполагает, что возможный мир между странами позволит Армении стать частью «среднего коридора», который связывает Китай и Центральную Азию с Европой в обход России.

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В 2020 году, когда Азербайджан напал на армянский Нагорный Карабах, чтобы восстановить контроль над международно признанной территорией, Россия отказалась помогать Армении. Издание отмечает, что российские власти отчасти так поступили в отместку за Бархатную революцию 2018 года, в результате которой к власти пришел Пашинян.

The Economist напоминает, что в 2020 году Владимир Путин позволил Азербайджану занять часть территории вокруг Нагорного Карабаха, и только после этого ввел режим прекращения огня, который позволил ему ввести в Азербайджан российские войска под видом миротворцев. Одним из пунктов мирного соглашения стало требование России предоставить ФСБ контроль над коридором, который должен был пройти по территории Армении и соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

В 2023 году, когда Россия была занята войной с Украиной, Азербайджан занял весь Нагорный Карабах за сутки, при этом российские миротворцы не вмешались в ситуацию. После этого России пришлось вывести войска из региона. Издание считает, что после такого «откровенного предательства» мало кто из армян видит союзника в Путине.

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Бакинский эксперт аналитического центра «Фонд Карнеги за Международный Мир» Заур Шириев отмечает, что после победы Азербайджан начал «стремиться общаться с Москвой на равных». В последнее время напряженность между странами возросла после того, как в Екатеринбурге после пыток погибли двое задержанных азербайджанцев.

По данным Би-би-си, сегодня на встрече, которая продлилась более четырех часов, лидеры Армении и Азербайджана обсуждали препятствия на пути к мирному соглашению и открытие прямого сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой по территории Армении.