Как смартфон убил клубную фотоимперию

Фото Никиты Журнакова



Еще 10 лет назад фотоотчет с почти любого значимого события в регионах России можно было легко найти на портале GEOMETRIA. Вездесущие фотографы «Геометрии» снимали на фестивалях, кинопоказах, городских праздниках и конкурсах детских рисунков. Но полюбили их за фотографии из клубов — обязательно с фирменной обработкой. «Холод» вспоминает историю забытого искусства фотографии с вечеринок вместе с бывшим фотографом «Геометрии» в Екатеринбурге Никитой Журнаковым.



9 мая 2014 года я, в берете и военной форме с автоматом в руках, стою на построении участников парада на центральной площади Екатеринбурга. В тот день мы специально прошли мимо фотозоны. На снимке я в третьем ряду.

Никита Журнаков на параде, 2014 год. Фото предоставлено героем.

После дембеля я решил найти те самые фото с парада и обнаружил их на портале «Геометрии».

GEOMETRIA — это портал с фотоотчетами с мероприятий, который был популярен в 2000-х и 2010-х годах. Франшиза «Геометрии» работала во многих крупных городах по всей России. Проект появился в Санкт-Петербурге в 2003 году. Его придумали фотографы Александр Гео и Евгений Лагунов. Как рассказывал Лагунов, зачастую после вечеринки в клубе участники никак не могли вспомнить, что было прошлой ночью. Тогда мобильных телефонов с хорошими камерами не было, а любительские мыльницы снимали очень плохо. Создатели решили сделать медиа, чтобы после ярких моментов у людей оставались фотографии на память. Так в Санкт-Петербурге появился модный ресурс GEOMETRIA.ru. Фотографы ходили на концерты, городские праздники, в бары, ночные клубы и делали фотографии посетителей. Уже через пару дней фотографии с фирменной буквой G в углу снимка можно было найти на сайте или в альбомах в социальных сетях. «Я бы назвал это время приятными клубными годами, — вспоминает бывший фотограф “Геометрии” Олег Бабенко. — У молодежи было модно ходить на вечеринки, веселиться, тратить на это деньги и всем рассказывать, как ты провел время. И “Геометрия” была как раз этим способом всем рассказать, где ты был на выходных, при том, что не было инстаграма».

«Почему вы не опубликовали мое фото!»

Я с детства увлекался фотографией, а вернувшись из армии, даже зарабатывал этим деньги. Но мне хотелось не просто фотографировать что угодно, а чтобы была особая атмосфера. В те годы ее можно было найти как раз в «Геометрии». Про ребят оттуда говорили: «О, это же фотограф Геометрии!» Мне нравилась магия этого бренда, и я пошел к ним на собеседование.

В 2014 году штат фотографов «Геометрии» в Екатеринбурге насчитывал 28 человек. Редакция считалась очень сильной, заказов было много, но за них все равно шла конкуренция.

Первый месяц я снимал бесплатно. Затем прошел конкурс, и из кучи стажеров отобрали меня одного.

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Каждую неделю по вторникам фотографов собирали и раздавали обратную связь. Если ты делал плохие репортажи, тебя снимали со съемок либо штрафовали — и ты, например, снимал бесплатно месяц или неделю.

Первое время я часто оставался без заказов, так как все заведения Екатеринбурга уже были поделены. Нельзя было прийти туда просто так, будучи ноунеймом. Сначала, как в компьютерной игре, нужно было повысить свой рейтинг и проявить себя.

Фотограф Федор Обмайкин из Краснодара рассказывает, что первые годы существования портала фотографы вообще не заморачивались насчет обработки снимков. «В 2008 году мы просто фотографировали — для того времени нам казалось это круто. Сейчас, наверное, это очень смешно, но всем все нравилось и всех устраивало. Главный принцип — сфотографировать так, чтобы заказчик и потребитель, который заходил на сайт “Геометрии”, увидел себя на сайте, увидел значок и выложил во “Вконтакте” или в “Одноклассниках”», — говорит фотограф. Он вспоминает, что в те годы его утро часто начиналось с сообщения от людей из клуба, которые спрашивали, когда уже на сайт выложат фотки, или с претензиями в духе: «Почему вы не опубликовали мое фото?». Фотограф из Санкт-Петербурга Олег Бабенко рассказывает, что постепенно людям стали надоедать аватарки, где они смотрят в камеру, а стали интересны фотографии, где они прыгают куда-то, падают, носят друг друга на плечах, залезают на лестницы, валяются на полу. И фотографы стали снимать репортажи».

Первый выход

Первый клуб за мной закрепили только через год после начала работы. Помню, что я сильно боялся накосячить и очень стеснялся.

Я взял с собой совсем немного профессиональной техники: камеру, объектив и кольцевую лампу. Лампу одолжил у друга — тот обычно снимал на нее насекомых, но мне показалось, что тусовщики под ней будут выглядеть так же круто, как беспозвоночные членистоногие.

Первый репортаж Никиты. Фото Никиты Журнакова.

Мне повезло: персонал помогал — бармены устраивали шоу на стойке, все улыбались. Я начал работать, хотя, признаться честно, было огромное желание спрятаться за барную стойку и не сталкиваться с болью всех клубных фотографов под названием «А сфотай нас». В итоге я немного выпил, и все пошло легче.

Мой первый репортаж оценили хорошо. Правда, сейчас мне кажется, что снимать столько сисек за раз — это признак волнения. Тогда же я думал, что будет очень круто. Сейчас я понимаю, что это было тупо и казалось, что я просто никогда не видел людей и женщин вообще.

Второй клуб, который мне дали, — «Синий жук». В этом заведении часто тусовались фрики и проходило драг-шоу. Я туда приходил как к себе домой, все знали, что я снимаю для «Геометрии».

Я снимал там как в кабаре, то есть артисты танцуют на сцене, а ты под сценой фотографируешь. В конце номера огромный мужчина, переодетый в старушку, упал на меня сверху. Я, естественно, этого не ожидал и не мог подняться. Он всякое разное там вытворял сверху, а я лежал под ним. Не знаю, сколько это длилось по времени, но вспоминали мне это потом долго.

Шоу в клубе «Синий жук». Фото Никиты Журнакова.

«Это искусство»

Если смотреть фото «Геометрии» разных лет, можно понять, когда они были сняты, по разным «фишкам», которые использовали фотографы.

Например, до 2013–2014 годов модным был так называемый «грязный репортаж», когда посетителей снимали с прямой вспышкой в лоб. Снимки получались с засвеченным лицом. Считалось, что это фишка, но на самом деле просто еще не было подходящего света, чтобы делать по-другому.

«Огоньки в глазах». Фото Олега Бабенко

Потом был бум на «огоньки» в глазах. Во всех регионах России, где снимала «Геометрия», этот тренд стали копировать.

Я тоже привнес тренд в фотографии «Геометрии»: моя жена Софья дорисовывала картинки к моим фото. Тогда это выглядело очень необычно, людям нравилось.

Рисунки поверх фото Никиты Журнакова

«Мы получали 100 тысяч за выходные»

Я до сих пор храню все свои репортажи из «Геометрии» в альбомах во «ВКонтакте». У нас в редакции были строгие правила для фотоотчетов. Нужно было приносить как можно больше фотографий, за которые зацепится глаз. Хорошей работой считалось, если зритель, глядя на фото, понимает, что это за мероприятие, где прошло и почему. Для клубного репортажа главное — показать заведение так, чтобы в него захотелось прийти: бармен льет огненный коктейль, следующий кадр — девушки обнимаются, за ним кадр, где диджеи люто тусуются. После этого кадра общий план.

Обязательно нужно отснять «вход в репортаж» — например, людей у двери, машины на парковке у клуба. Затем фотографируешь атмосферу внутри, красивых людей, ведь своими фото «Геометрия» создавала имидж клуба.

При этом все фотографии должны различаться. Если идут подряд головы, это плохо. Что-то забыл — штраф.

Нас учили использовать все инструменты, чтобы фотографии из одного места были разными. У нас был такой требовательный шеф, что он отсматривал репортаж сначала на сайте, а потом еще смотрел, на какой объектив что снято. Если много снято на один объектив — штраф.

Это была достаточно крутая школа, я горжусь, что я туда попал. Там я научился снимать и зарабатывать на этом. «Геометрия» кормила нас хорошо. Когда я начинал, получал зарплату с клуба 2500 рублей в час, из них 10% я отдавал «Геометрии».

Потом доход стал расти. В один из месяцев у меня было около 50 репортажей, а за репортаж платили от 5 до 10 тысяч. То есть бывало, что 100–200 тысяч ты мог заработать по выходным. Мы реально жили хорошо.

Работа всегда была разнообразная. Сегодня ты снимаешь клуб, завтра рекламу тачки, послезавтра меню в ресторане.

Правда, работали одни чуваки, девочек-фотографов почти не было. Работа в клубах им давалась плохо. Во-первых, тяжело таскать технику, во-вторых, еще к ним прикапывались мужики пьяные, неадекватные, да и атмосфера клуба — на любителя.

Слева: вечеринка в Дранке баре, 2010 год. Справа: танец в клубе Барокко. 2011 год, Краснодар. Фото Федора Обмайкина

У нас была девочка, которая пыталась работать, но выдержала только стажерскую съемку. Ее отправили снимать в студенческий бар «Подземка». Это было одно из худших мест в городе, где все жестко пьют, плохо одеты и у всех мало денег. Фотограф пришла туда со своим квадратным софтбоксом (аксессуар для рассеивания света. — Прим. «Холода»). Поснимала, поставила софт на пол и отошла попить. Только она отошла, как какой-то мужик, решив, что софт — это урна, туда наблевал. И когда она подошла и взяла софт, то все это вытекло ей на руку. Уволилась она в ту же ночь.

У меня тоже были неприятные случаи. Однажды я подошел к девушке в заведении, спросил, можно ли ее сфотографировать, она сказала нет. Тогда я повернулся к ее подруге, та согласилась на съемку, начала позировать, а первая девушка подумала, что я все равно решил ее сфотографировать, и плеснула мне пивом в лицо.

Но нас научили, как работать в абсолютно любых условиях и приносить классные репортажи. После этого опыта я могу что угодно снять. Вообще я очень люблю это время, вспоминаю его с теплотой. Было бы, конечно, еще лучше, если бы меня не уволили.

Закат клубной империи

Когда в регионах стал популярен инстаграм, а смартфоны стали лучше фотографировать, это едва не убило всю фотоиндустрию в клубах. Какой смысл ждать фотографа, когда ты можешь сам это сделать и сразу же выложить? Потом начали появляться всякие кольцевые лампы, инста-зеркала, и каждый стал фотографом.

Все стало схлопываться постепенно. В «Геометрии» ведь изначально был очень активный чат, а когда стал развиваться инстаграм, у нас на сайте больше никто не переписывался. Потом мы почувствовали кризис на своих гонорарах.

Никита Журнаков на съемке в клубе, фото Славы Власова

Раньше «Геометрия» брала 10% агентских, и это было нормальной историей. А зарабатывала «Геометрия» не столько на фотографах, сколько на рекламе на сайте. То есть ты, например, заведение, заказываешь у «Геометрии» съемку и покупаешь баннер на сайте. Люди, которые заходят на сайт и думают, куда им пойти, видят баннер и приходят в заведение. Такие предложения часто продавали пакетами на целый месяц.

С развитием соцсетей баннеры на «Геометрии» покупать перестали. Клиенту не надо идти на сайт и смотреть, куда сходить, потому что у баров и клубов есть свои страницы в инстаграме и там есть афиша. Постепенно сайт превратился в простой фотоальбом.

Естественно, «Геометрия» стала меньше зарабатывать, и руководство решило брать с фотографов больший процент.

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Тогда действовало правило: если ты работаешь в «Геометрии», то можешь снимать только для нее. Когда у тебя появляется новый заказчик, например твои друзья открывают кальянную и просят провести съемку, об этом обязательно нужно сообщить руководству. Со временем даже за такие съемки «Геометрия» стала брать свои проценты. Сначала это было 10%, потом 20%, затем 40%… Дошло до того, что «Геометрия» стала считать, что в городе только их заказчики. И фотографы начали скрывать свои заказы.

За это их стали штрафовать, а потом и увольнять. На третий год работы я нередко брал съемки напрямую. Один раз я попросил заказчиков написать об этом моему руководству. Они этого не сделали, и на следующее утро после публикации снимков шеф написал мне, что я уволен.

Проценты росли, стали уходить или были уволены и другие фотографы. «Геометрия» начала терять в качестве. Заказчики все чаще обращались за съемками напрямую, а публиковать можно было и в инстаграм.

Популярность «Геометрии» стала падать, со временем проект превратился из фотоальбома в рекламное агентство.

На пике своей популярности у «Геометрии» были франшизы в 220 городах России. Сейчас, по словам Игоря Климова, в прошлом одного из владельцев федеральной сети, а сейчас владельца Краснодарской «Геометрии», из действующих франшиз осталось 40, где работает около 500 фотографов. В разговоре с «Холодом» спад популярности «Геометрии» Климов объясняет тем, что аудитория стала взрослее: «Теперь это люди старше 18–27 лет. Вектор сместился с тусовок. Теперь мы ведем крупные мероприятия, связанные с фестивалями, светской тусовкой, презентациями машин. Вот сейчас у нас повальная мода на открытие китайских автосалонов. Можно говорить о том, что сменился заказчик — теперь это не клуб или бар. Сама “Геометрия” тоже стала взрослее и ушла от молодежных вечеринок. Мы четко понимаем, что наш главный конкурент сейчас — это айфон 16, его качественная съемка. Плюс важно понимать, что сами зумеры уже совершенно по-другому воспринимают фотографию. Уже есть специальные блогеры-обзорщики, и нам незачем с ними конкурировать. Поэтому мы обслуживаем мероприятия с помощью фотографии, являемся сейчас рекламным агентством, которое производит контент для последующей презентации его в соцсетях», — объясняет Климов.

Выходцы из «Геометрии»

10 лет спустя фотография по-прежнему мой основной источник заработка. У меня появились ученики и курсы.

Корпоратив команды геометрии, 2015 год. Фото предоставлено героем материала

А еще я стал более свободен в творчестве после «Геометрии», так как там всегда были ограничения и рамки: нужно успеть вовремя классно сделать, классно придумать, соревноваться с другими крутыми чуваками. Все, с кем мы работаем на крупных мероприятиях в городе, наша команда — это выходцы из «Геометрии».

Краснодарский фотограф Федор Обмайкин до сих пор снимает для «Геометрии». Только теперь вместо тусовок в клубах — соревнования на ипподроме. «Я рад, что не застал время, когда мне пришлось бы конкурировать с айфонами и инстаграмом. Вообще из-за доступности фотографии в наши дни люди все реже готовы ждать свои фотографии, — говорит Обмайкин. — Думаю, “Геометрия” — уходящая эпоха».

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