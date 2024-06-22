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Тесты

Сигареты с ароматом бобра и правильные презервативы

Сложные вопросы про веганство в тесте «Холода»

22.06.2024

По разным оценкам, сейчас во всем мире насчитывается примерно 88 миллионов веганов. Это огромное количество людей, более 1%населения планеты, однако многие до сих пор не понимают, как именно живут веганы и чем они отличаются от вегетарианцев. Последние — питаются преимущественно растительной пищей, в то время как веганы не просто не едят пищу животного происхождения, но и отказываются от еды, косметики, парфюма, развлечений, одежды, при производстве которой эксплуатируют животных, — например, это касается изделий из кожи и меха. Пройдите этот тест «Холода» и проверьте, насколько хорошо вы понимаете веганов или насколько хороший веган получается из вас.

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Начнем с простого! Какой из этих продуктов точно не веганский?
Удивительно, но животных могут эксплуатировать даже при производстве сахара. Какой их них не подходит веганам?
Переходим к более сложным вопросам. Одежда из какого материала считается не веганской?
Да, если вы веган, то от обычного шелка придется отказаться. Но есть еще один вид шелка — мирный, ради которого не убивают шелкопрядов. Можно ли покупать одежду из него?
Какое веганское молоко считается самым полезным для организма?
Сейчас продается много веганской косметики: тушь, помада, тональные кремы и продукты личной гигиены. А бывают ли веганские презервативы?
Вот мы и добрались до вредных привычек. Что из этого считается подходящим для веганов?
Усложняем! Считается ли курение марихуаны веганским?
Разбираемся с еще одной вредной привычкой — употреблением алкоголя. Какие из этих видов алкоголя не содержат продуктов животного происхождения?
Вы добрались до конца — теперь самый сложный вопрос. Каких ароматов стоит избегать при выборе парфюма, если вы веган?
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Автор
Диана Исаак
Фото на обложке
Krisztian Elek / SOPA Images / Reuters Connect
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