Сигареты с ароматом бобра и правильные презервативы

По разным оценкам, сейчас во всем мире насчитывается примерно 88 миллионов веганов. Это огромное количество людей, более 1%населения планеты, однако многие до сих пор не понимают, как именно живут веганы и чем они отличаются от вегетарианцев. Последние — питаются преимущественно растительной пищей, в то время как веганы не просто не едят пищу животного происхождения, но и отказываются от еды, косметики, парфюма, развлечений, одежды, при производстве которой эксплуатируют животных, — например, это касается изделий из кожи и меха. Пройдите этот тест «Холода» и проверьте, насколько хорошо вы понимаете веганов или насколько хороший веган получается из вас.

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