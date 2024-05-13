Математика из тиктока

В социальных сетях придумали альтернативные законы математики. Их можно использовать для подсчета чего угодно, прелесть в том, что это всегда будет «выгодно» для считающего. «Холод» изучил теорию и подготовил пять сложных практических вопросов. Пройдите тест и узнайте, возьмут ли вас.

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Girl math (женская математика) — мем, который обыгрывает субъективное отношение к тратам. Главный закон такой математики — любую покупку можно считать выгодной, стоит только посмотреть на нее под нужным углом.

Например, если вам не хватает 200 рублей до бесплатной доставки при заказе каких-то товаров, чтобы «сэкономить», можно добавить в корзину предмет за полторы тысячи рублей. Да, даже если доставка обошлась бы в 500 рублей.

Запустила тренд пользовательница тиктока по имени Саманта Джеймс. В августе 2023 года она сняла шуточный ролик о том, что напиток из «Старбакса» за 4,90 долларов, обошелся ей бесплатно, ведь по всем известному правилу «женской математики» все, что дешевле пяти долларов, — ничего не стоит. Мем быстро подхватили и другие пользователи — сейчас под хэштегом #girlmath в тиктоке можно найти более 130 тысяч видео.

А это не сексизм? Некоторые считают, что girl math только усиливает сексистские стереотипы, изображая женщин легкомысленными и финансово неграмотными, а еще отмечают, что к неразумным объяснениям трат склонны и мужчины — в ответ на girl math появился boy math. Например, так говорят про мужчин, которые округляют свой рост до 180 сантиметров в приложениях для знакомств. Однако тренд boy math не вызвал такого резонанса. Исторически женщинам приходилось чаще находить оправдание или обоснование своим тратам, даже если они необходимы. При этом когда мужчина покупает дорогие билеты на спортивный матч, часы или спортивный автомобиль, это вызывает у окружающих меньше вопросов. В ответ на критику девушки, использующие хэштег girl math, говорят, что делают это с самоиронией и высмеивают сексисткие стереотипы, доводя их до абсурда.

Какие математические законы работают в girl math?

Все, что дешевле 500 рублей, — бесплатно. Бумажные деньги — не деньги. Если платить наличкой, то товар достался бесплатно. Если на товар действует скидка, вы зарабатываете на разнице. Деньги, потраченные во время болезни или месячных, не считаются. Вообще. Если вы не пошли куда-то, где планировали потратить деньги (например, в бар с друзьями), — вы заработали и можете потратить эти деньги где-то еще. Покупать дорогие вещи выгоднее, потому что их потом можно продать. Траты, растянутые во времени, — не считаются. Айфон в рассрочку — подарок от магазина. Отпуск, билеты для которого оплатили заранее, — бесплатное путешествие. На стоимость товара влияет, как часто им будут пользоваться. Мимо акции «1+1» проходить нельзя, иначе мы потеряем деньги (все-таки товар идет в подарок!). Деньги, полученные за возврат товара, — бесплатные.

Законы girl math можно применять не только к деньгам, но и ко всему, что можно посчитать. Например, время, вещи — и даже готовые страницы в недописанном дипломе или отчете.

Перейдем к практике! Сдайте ЕГЭ по girl math и проверьте, как вы усвоили теорию