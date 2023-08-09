Не только «детоубийство»

Женщины в России часто сталкиваются с репродуктивным давлением. И власти, и окружение говорят, что рожать — это обязанность, а не право. Поэтому аборты в России считаются чем-то постыдным и аморальным, а чиновники и известные люди часто говорят, что их надо запретить, прибегая к аргументам разной степени абсурдности. Пройдите тест «Холода», чтобы узнать, разбираетесь ли вы в логике государственных противников абортов.

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