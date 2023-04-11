В Подмосковье прошел обыск у журналиста RusNews. На него завели три уголовных дела

В подмосковном Королеве прошел обыск у журналиста RusNews Романа Иванова. Издание сообщает, что на него завели три уголовных дела из-за постов в телеграме.

Обыск, по информации RusNews, начался в 6 утра. Жена Иванова Мария рассказала, что силовики без предупреждения начали ломать дверь в квартиру и использовали «глушилки» мобильной связи. Во время обыска они изъяли всю технику. После этого Иванова отвезли на допрос в Следственный комитет. Туда же должны доставить и его супругу.

Издание отмечает, что по словам следователей, на Иванова завели три уголовных дела, по которым ему может грозить от пяти до 10 лет заключения. При этом они не уточнили по каким именно статьям возбуждены эти дела.

«Следователь заявил, что Роман опубликовал посты в своем телеграм-канале, что и послужило причиной для возбуждения уголовных дел», — пишет RusNews.

Как отмечает издание, Иванов вел паблик «Честное Королевское», где «публиковал посты с новостями Королева и критиковал власть». В сентябре 2022 года журналиста арестовали на митинге против мобилизации и оштрафовали за нарушение правил проведения массовой акции. Позже Мособлсуд отменил это решение.

Источники: RusNews

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