Вышли на протест и сместили губернатора — да, это было в России

В конце января 2010 года в центре Калининграда состоялся многотысячный митинг, после которого с должности губернатора региона ушел Георгий Боос. Для путинской России это абсолютное исключение из общего правила: любой протест заканчивается его подавлением, а решения принимаются без оглядки на мнение народа. Почему 13 лет назад все пошло другим путем? «Холод» рассказывает эту историю с помощью Ильи Шуманова: сейчас он руководит организацией «Трансперенси Интернешнл — Россия», а в 2010 году работал чиновником в мэрии Калининграда и был свидетелем протестов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Влиятельный лоббист с московской командой

В середине 2000-х, если к 25 годам у калининградца не было ИП, «это было аномалией» — так говорит Илья Шуманов. Привычка работать на себя осталась у жителей Калининграда с 1990-х, когда предпринимательство было вопросом выживания. Жители региона ввозили из-за границы иномарки и продукты на перепродажу, открывали торговые точки, покупали коммерческие площади и сдавали их в аренду.

Но в конце 2000-х, по словам Шуманова, любой небольшой бизнес, который потенциально мог интересовать московских предпринимателей, им и отдавался при протекции местной администрации: например, строительство торговых павильонов на остановках и их последующая сдача в аренду. «Разумеется, это сильно ударило по местным бизнесменам, — говорит Шуманов. — При этом предприниматели, то есть малый и средний бизнес, составляли в Калининграде элиту. Основная часть налогов в регионе собиралась именно от них, а не от крупных игроков».

Поводом для выхода на протест стало повышение налоговой ставки на транспорт до 25% — это случилось в ноябре 2009 года. Для региона, где, по словам Шуманова, если не каждый второй, то каждый третий перегонял иномарки из Польши и Германии и перепродавал их в России, это стало большим ударом. Но накопилось и много других причин для недовольства: люди выступали против реформы здравоохранения, закрытия школ, роста тарифов ЖКХ, таможенных пошлин и в целом чиновничьего произвола.

Жители Калининграда считали, что все эти проблемы появились из-за губернатора области Георгия Бооса. В 2005 году его предложил на должность Владимир Путин. До руководства Калининградской областью Боос занимал разные должности в Москве: был депутатом Госдумы нескольких созывов, министром по налогам и сборам. «Он был влиятельным лоббистом, федеральным тяжеловесом, приехал в Калининград со своими идеями и московской командой», — рассказывает Шуманов. По его словам, с одной стороны, Боос смог привлечь в регион федеральные деньги, с другой — эти деньги с его помощью распределялись между москвичами, которые работали в его команде, а региональным игрокам практически ничего не оставалось. Что, конечно, вызывало у местных предпринимателей недовольство.

«Люди, работающие в госкомпаниях, боятся высказывать свое мнение, потому что их могут уволить, — говорит Шуманов. — Предприниматели же понимают, что государству на них повлиять сложнее, потому что экономически они зависят только сами от себя. Поэтому люди в Калининграде привыкли опираться на себя и открыто высказывать свое несогласие».

«Если не помогал, то хотя бы не мешал»

По словам Шуманова, малые и средние предприниматели составили значительную долю протестующих в январе 2010 года. Устав от того, что под покровительством Бооса бизнес передается в руки москвичам, калининградцы выступали не только с экономическими требованиями, но и с политическими. Практически с самого начала на акциях протеста появились лозунги не только против губернатора, но и против Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра.

«О транспортном налоге на митинге говорили меньше всего, — писала в репортаже из Калининграда журналистка “Новой газеты” Зоя Ерошок. — Стоит только глянуть на лозунги и плакаты: “Единая Россия — едина против россиян!”, “Георгий Боос! Уходи в отставку!”, “Путин в ответе за Бооса”».

Есть мнение, что протест 2010 года в Калининграде получился таким массовым не только из-за народного гнева, но и из-за того, что и местные политические элиты были недовольны губернатором (не все участники тех событий с этим согласны).

Мэром города в те времена был Александр Ярошук, родившийся в Калининграде. Как рассказывает Илья Шуманов, Ярошук тесно взаимодействовал с представителями малого и среднего бизнеса. Он и сам в прошлом был предпринимателем: в 90-х — начале 2000-х Ярошук основал крупную сеть строительных гипермаркетов.

«Губернатор Георгий Боос пытался подчинить себе все региональные муниципалитеты. Но было два муниципалитета, которые активно этому противостояли: это город Северск и, собственно, Калининград, — говорит Шуманов. — Мэр Калининграда Ярошук, несогласный с политикой Бооса, как влиятельный человек если не помогал протестующим, то по крайней мере не мешал. Городская администрация согласовывала проведение митингов на центральной площади. Не устраивала антикампании, не было угроз в сторону организаторов протеста, поэтому люди чувствовали безопасность и смело выходили митинговать».

Обижают калининградцев

«Это были времена, когда чиновникам разрешали иметь свое собственное мнение и я сам достаточно активно выражал свою позицию. Я был солидарен с протестующими», — вспоминает Шуманов. 2009 год заканчивался в Калининграде двумя акциями протеста: в октябре и декабре. Тогда на митинги собиралось от нескольких сотен человек в октябре до пяти тысяч в декабре: по крайней мере, такими были оценки организаторов. Но в январе на улицы города вышли уже около 12 тысяч горожан.

«12 тысяч человек в 420-тысячном городе — вдумайтесь, это почти 3% населения! — говорил о протесте приехавший из Москвы политик Владимир Милов. — Властям стоит хорошенько задуматься над этим. Если они продолжат игнорировать требования граждан, дело для них может кончиться плохо».

Шуманов вспоминает, что на митинге 30 января люди улыбались, приходили семьями, в том числе с маленькими детьми. «Сыграло роль и то, что митинг назначили в самом центре — на площади, где традиционно празднуется День города. Народу было очень много», — говорит Шуманов.

Помимо местных жителей, на акцию протеста из Москвы прилетели Илья Яшин и Борис Немцов, они присоединились к выступлениям местных политиков. Вспоминая мероприятие, Яшин говорил, что впервые видел такой фантастический митинг. «Совершенно разные люди. Активисты различных организаций с флагами и плакатами. Пенсионеры. Молодые люди — парами, компаниями, с друзьями. Люди среднего возраста. Семьи с детьми. Общее ощущение в толпе — гражданское достоинство. <...> Никогда в жизни я еще не выступал перед таким живым, доброжелательным и мирным собранием. <...> Вот ради таких моментов мы и делаем наше дело».

Закончился митинг песней Виктора Цоя «Перемен». «Тот протест — один из ярких моментов жизни, который толкнул меня в гражданскую активность. Выйдя на протест, мы чувствовали, что делаем правильное дело, — говорит Шуманов. — Тогда я увидел, что перемены возможны: может быть, поэтому я до сих пор и работаю в “Трансперенси”». По его словам, в местных изданиях тогда много писали о том, как губернатор области Георгий Боос и его команда, приехавшие из столицы, обижают калининградцев.

«Такой же губернатор, только честный»

Первый срок Бооса на посту губернатора должен был закончиться в сентябре 2010 года. И главным итогом протеста стало то, что на второй Георгий Боос не пошел. Осенью 2010 года место губернатора занял родившийся в Калининграде Николай Цуканов. По словам Ильи Шуманова, новый губернатор после вступления в должность начал договариваться с местными предпринимателями — они смогли вернуть статус-кво.

Кроме этого, правительство области снизило транспортный налог, повышение которого изначально стало триггером протеста. Калининградцы почувствовали, что они смогли добиться изменений демократическим способом. «Строительные подряды, дорожные контракты распределялись среди местных предпринимателей, региональные медиа остались независимыми и смогли продолжить работу», — рассказывает Шуманов.

На первой встрече с президентом Дмитрием Медведевым в октябре 2010 года Цуканов докладывал, что «ситуация меняется к лучшему»: «Успокоились протестные настроения, которые были, — сказал Цуканов. — Сегодня все общество ждет неких перемен, движения вперед. От политики перешли к реальным делам».

Сначала жители региона были на подъеме. Спустя несколько лет стало понятно, что с приходом Цуканова коррупции стало еще больше. «Какое-то время местный бизнес определял развитие региона, — говорит Шуманов. — Но через несколько лет Цуканов начал замыкать некоторые проекты в регионе на себя или на какие-то связанные с ним семейные компании». При этом, по мнению Шуманова, новый губернатор не сумел завести в регион новые инвестиции, так как у него не было связей в Москве. «Многие разочаровались. После протестов была надежда, что придет такой же губернатор, как Боос, только честный: будет привлекать в регион много денег, будет развивать и модернизировать область. Но эти ожидания не оправдались», — рассказывает Шуманов.

После протестов в Москве в 2011–2012 годах и того, как жестоко они были разогнаны, настроения в Калининграде стали меняться. «Наблюдая, как в Москве и других городах из-за акций протеста бьют людей, сажают их в тюрьму, разумеется, калининградцы стали осторожнее», — говорит Шуманов. Несмотря на то что в регионе продолжали работать независимые медиа, которые критиковали власть и публиковали в том числе местные антикоррупционные расследования, гайки постепенно закручивались.

После январской акции протеста в 2010 году крупного митинга в Калининграде не было больше десяти лет. На акции в память Бориса Немцова, за честные выборы или в поддержку Алексея Навального выходили максимум по несколько сотен человек.

Самым массовым с тех пор стал митинг 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. На ту акцию протеста в Калининграде вышли около трех тысяч человек.