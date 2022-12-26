22 декабря в третьем чтении был принят законопроект, который позволит ФСБ получать данные о клиентах такси. Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина рассказывает, что это значит и к какой именно информации силовики теперь имеют доступ.

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Что случилось?

Госдума приняла законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России». Он регулирует работу такси.

Теперь службы такси обязаны предоставлять ФСБ доступ к информационным системам и базам данных пользователей.

Также документ устанавливает требования к водителю, внешнему и внутреннему виду автомобиля, а также регламентирует деятельность сервисов по заказу такси.

О каких данных идет речь? ФСБ будет знать, куда я езжу?

В законе нет конкретного перечня, но мы знаем, какие данные просят подобные приложения при регистрации и заказе такси. Это имя, фамилия, адрес электронной почты, телефон и маршрут. Вся эта информация хранится полгода. Силовики смогут получать ее без запроса: у них будет доступ к базам перевозчика.

Новый закон — это дополнительный инструмент «Большого брата». Людей и раньше можно было выследить — например, по биллингу телефона или через систему городского видеонаблюдения. Теперь у спецслужб есть доступ к данным о поездках — причем без судебного решения.

А что ФСБ может делать с данными банковской карты, которая тоже есть в приложении?

У ФСБ и без доступа к приложениям такси есть данные банковских карт. В России давно существует своя финансовая разведка — Росфинмониторинг: она отслеживает все банковские транзакции.

Что это будет означать на практике?

Информация, которую получает ФСБ благодаря новому закону — это сведения о частной жизни.

Предсказать последствия и дальнейшие действия спецслужб сложно. Но уже сейчас ясно, что это дополнительный инструмент для слежки — он упростит силовикам расследования «преступлений» и нарушит тайну личной жизни.