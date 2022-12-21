16 декабря Минюст внес организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» в реестр «иностранных агентов». В соцсетях сразу же появилось много мемов о том, как рыбы могли попасть под «иностранное влияние». Но для российской экологии ситуация вовсе не смешная. 17 декабря о закрытии сообщила организация «Экологическая вахта Сахалина», которая днем ранее тоже была признана «иноагентом». Закрытие «Эковахты» — далеко не единственный пример, когда «иноагентство» приводит к ликвидации важных организаций. «Холод» разобрался, почему так происходит.

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Что за «Центр изучения лососевых» и «Эковахта» и почему их признали «иноагентами»?

«Экологическая вахта Сахалина» — это общественная природоохранная организация, созданная в 1995 году. Все это время она занималась спасением популяции серых китов и повышением экологических стандартов на нефтегазовых проектах. Например, «Эковахта» добилась, чтобы крупную нерестовую реку Лангери перестали загрязнять — благодаря работе сотрудников нерест лососей в реке восстановили.

В 2015 году Минюст уже вносил «Экологическую вахту Сахалина» в список «иноагентов» из-за иностранного финансирования. Им оказались деньги от фонда Леонардо Ди Каприо и Центра дикого лосося на проект по сохранению сахалинского природного заказника и диких лососевых рек. Но сразу же после признания «иноагентом» организация вернула 159 тысяч долларов в фонд Ди Каприо и сообщила о том, что откажется от иностранного финансирования и отправит деньги назад также в другие фонды. После этого она работала только за счет российского финансирования, поэтому весной 2017 года «Эковахту» исключили из реестра «иностранных агентов».

В декабре 2022 года Минюст включил в реестр «иноагентов» «Центр изучения лососевых» и «Эковахту». Как утверждает руководитель «Эковахты» Дмитрий Лисицын, это партнерские организации. «У нас есть соглашение о сотрудничестве и пересекающиеся, но не идентичные цели и задачи», — сказал он изданию «Такие дела».

Минюст счел, что «Эковахта» находится под «иностранным влиянием» «Центра изучения лососевых» (который действительно получает зарубежные деньги) из-за того, что несколько людей якобы работают и там, и там. «Эковахта» в своем посте это опровергает. Кроме того, Минюст счел политической активностью участие членов «Эковахты» в одиночных пикетах в защиту уникальных пригородных лесов Южно-Сахалинска.

Но не все «иноагенты» перестают работать. Почему тогда «Эковахту» решили закрыть?

В соцсетях «Эковахты» 20 декабря появилось несколько публикаций с объяснениями, почему организацию решили закрыть. Если коротко — это сделали для защиты от возможных многочисленных штрафов и уголовного дела за ошибки в исполнении обязательств, которые накладываются на «иноагентов».

Члены организации пояснили в публикации, что «иноагентство» требует не только маркировки всех сообщений специальным уведомлением, но это еще и отчетность — аудит, который придется заказывать и оплачивать самостоятельно. Кроме этого, организации теперь запрещены просветительская деятельность среди несовершеннолетних, господдержка, а также есть другие ограничения. Например, нельзя устраивать публичные мероприятия.

«Любое нарушение — крупный штраф. То есть не уследили мы за кем-то из членов, и он написал пост или комментарий без маркировки — штраф. Выехали в срочный рейд и не успели уведомить Минюст — штраф. Пришли на круглый стол и выступили, а там вдруг несовершеннолетний оказался — штраф. И так далее. А два штрафа в течение года — уголовное дело», — написано в публикации «Эковахты». По словам ее представителей, природоохранная организация не может работать без взаимодействия с органами власти, не может позволить себе выплаты штрафов, а также не хочет подвергать сотрудников личному риску.

Процесс ликвидации организации займет еще около трех месяцев: это время нужно для завершения проектов, написания отчетов и подготовки офиса к закрытию.

Сотрудники «Эковахты» написали, что не планируют открывать другое юрлицо, потому что не хотят играть с государством в «кошки-мышки». «Иностранным агентом можно легко и просто признать любую организацию — новая она или старая», — добавили в публикации. Руководитель «Эковахты» Дмитрий Лисицын сообщил «Холоду», что «Центр изучения лососевых» также в ближайшее время будет закрыт.

Какие еще организации закрылись из-за признания «иноагентами»?

В теории любые организации, которые финансировались из-за рубежа до 1 декабря 2022 года — даты вступления в силу закона об иностранном влиянии, — могут быть признаны «иностранными агентами».

Правозащитная организация «ОВД-Инфо» создала проект «Инотека», где собраны данные обо всех организациях и физических лицах, включенных в реестр «иноагентов». Менеджер кампаний «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов рассказал «Холоду», что, по их подсчетам, из 281 юрлиц, признанных «иноагентами», закрылись 110 — это почти 40%. «Но мы знаем не обо всех закрытых организациях, на практике — скорее всего, их еще больше», — считает Анисимов.

Среди организаций, признанных «иноагентами», которые закрылись, есть крупные и известные. Например, Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия», который занимался просвещением, поддержкой и развитием российской науки, и «Комитет против пыток», который делал общественные расследования о применении пыток (объявив о ликвидации организации, команда проекта продолжила работать под другим названием). Но в списке также есть небольшие региональные организации:

Межрегиональная общественная организация «Центр содействия коренным малочисленным народам Севера», которая с 2000 года помогала представителям коренных народов Севера, а также имела аккредитацию ООН, ЮНЕСКО и ЮНЕП.

которая с 2000 года помогала представителям коренных народов Севера, а также имела аккредитацию ООН, ЮНЕСКО и ЮНЕП. Ингушская региональная общественная организация «Институт социальных изменений» , которая с 2008 года занималась развитием инклюзивного образования на Кавказе и внешкольными занятиями с подростками.

, которая с 2008 года занималась развитием инклюзивного образования на Кавказе и внешкольными занятиями с подростками. Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом , которая помогала получать инсулин и другие лекарства людям с диабетом и проводила для них образовательные мероприятия.

, которая помогала получать инсулин и другие лекарства людям с диабетом и проводила для них образовательные мероприятия. Алтайская краевая общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья «Выбор» , которая занималась профилактикой и реабилитацией людей со СПИДом и ВИЧ-инфекциями, а также реабилитацией людей с инвалидностью и безработных.

, которая занималась профилактикой и реабилитацией людей со СПИДом и ВИЧ-инфекциями, а также реабилитацией людей с инвалидностью и безработных. Архангельская региональная молодежная экологическая общественная организация «Этас» , которая занималась просвещением в сфере экологии и популяризацией экоактивизма.

, которая занималась просвещением в сфере экологии и популяризацией экоактивизма. Свердловская областная общественная организация содействия легальной миграции «Нелегалов.Нет» , которая помогала мигрантам находить работу и адаптироваться в обществе, а также оказывала гуманитарную, юридическую и моральную поддержку.

, которая помогала мигрантам находить работу и адаптироваться в обществе, а также оказывала гуманитарную, юридическую и моральную поддержку. Международный фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Батани», которая защищала права коренных малочисленных народов Севера через информирование и просвещение.

Помимо того, что организацию в любой момент признать «иноагентом», ей еще могут выписать огромный штраф за то, что она самостоятельно не уведомила Минюст об иностранном финансировании или иностранном влиянии. Например, «Эковахта» сообщила, что организации грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей за то, что сотрудники добровольно не внесли себя в реестр.

«Найти логику в действиях Минюста довольно сложно. Формулировки закона об «иноагентах» настолько широкие, что под них может попасть кто угодно, — говорит Анисимов. — В основном закон используется против оппозиционных организаций, независимых медиа или против тех, кто высказывается против войны. Но я думаю, что сейчас вся сфера НКО находится под угрозой признания “иноагентами”».