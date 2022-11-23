23 ноября Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию «государством — спонсором терроризма». «Холод» поговорил с юристкой ЦЗПЧ «Мемориал» Тамиллой Имановой о том, зачем это нужно и на что это повлияет.

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Что значит резолюция Европарламента о признании России спонсором терроризма?

Это уже третья резолюция подобного характера от международного органа.

13 октября похожую резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы, признав российский режим «террористическим», — это произошло буквально через несколько дней после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.

21 ноября Парламентская ассамблея блока НАТО приняла резолюцию, призывающую членов блока признать Россию «террористическим государством при нынешнем режиме». Сегодня такую резолюцию принял Европейский парламент. Он очень долго согласовывал текст документа.

Все три резолюции — это политические документы, которые показывают настроение этих организаций и участвующих в них государств. Никаких правовых последствий они за собой не несут. Даже комиссар по внутренним делам Евросоюза Илва Йоханссон сказала, что сейчас в Евросоюзе нет правовой базы для признания третьей страны, не участвующей в Союзе, «государством — спонсором терроризма».

Таким образом, поддержав эту резолюцию, политики и евродепутаты просто высказали свою позицию. Но юридических последствий для России не будет, так как пока решение имеет только символическое значение. К тому же Европарламент имеет не так уж много влияния на внешнюю политику Евросоюза.

Есть, конечно, правовой вопрос: можно ли считать «государство — спонсор терроризма» «государством-террористом». Считается, что «государство — спонсор терроризма» — это менее обличительный термин, чем «государство-террорист».

Зачем тогда нужна эта резолюция, если она не повлияет на россиян?

Как сказал постоянный представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов, главная цель этой резолюции — отобразить текущую ситуацию и закрепить в документе тот факт, что Россия применяет методы террористов и финансирует их. По его словам, это «политическое и моральное заявление, которое должно поменять восприятие российского правительства и утвердить его как криминальный режим». То есть это должно повлиять на Россию на экономическом рынке, отразиться на частных делах страны с ее демократическими партнерами. Но у Евросоюза и Европарламента нет никаких правовых инструментов, чтобы как-то Россию «наказать».

Многие проживающие за рубежом граждане России переживают, что за такими резолюциями может последовать закрытие посольств России в других странах. Нет, такого не может произойти. Нет причин и для преследования за рубежом россиян, которые не совершали военных преступлений.

Какой смысл в резолюциях международных организаций, если некоторые страны самостоятельно принимают такие документы? Как, например, Польша и Чехия.

В случае Польши важно отметить, что страна признала террористическим режимом только российские власти. Власть не равно граждане. Если бы там была формулировка «государство», то это могло бы иметь больше последствий.

У каждой страны есть свои механизмы, которыми они могут воздействовать на Россию, и каждая подбирает формулировки на свое усмотрение. Польша назвала власть России террористической, Европарламент — Россию как государство.