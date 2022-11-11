ВСУ освободили десятки населенных пунктов, в том числе в Херсонской области

На юге Украины ВСУ освободили 41 населенный пункт. Речь идет о Николаевской и о Херсонской областях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонительной операции, — уже десятки. 41 населенный пункт освобожден», — подчеркнул в своем видеообращении президент Украины.

9 ноября командующий российской группировкой войск в Украине Суровикин доложил, что российские военные покинут Херсон. А сегодня пророссийские телеграм-каналы сообщили, что в ночь на пятницу были подорваны Антоновский мост через Днепр и мост Каховской ГЭС. Также сообщается, что якобы завершился отвод российских войск, но официального подтверждения этой информации пока нет.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для вывода своих подразделений России потребуется минимум неделя. По его словам, российская группировка войск в Херсонской области насчитывает около 40 тысяч солдат. Резников также утверждает, что значительная часть из них находится в Херсоне и вокруг него на правом берегу.

«Это сложно — вывести эти войска из Херсона за пару дней. Неделя минимум», -— сказал Резников.

Такого же мнения придерживаются эксперты Института изучения войны. По их расчетам, российское отступление займет еще некоторое время, а по всей Херсонской области будут продолжаться бои.

Украинское оперативное командование «Юг» сообщило, что российская армия переправляется на лодках и кораблях через Днепр. По их данным, военные обустраивают рубежи обороны на левом берегу Днепра и обстреливают украинские позиции на правом.

Источники: Владимир Зеленский, Reuters, ISW, ВСУ «Юг»

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