Твиттер захватили фейковые аккаунты Илона Маска

С момента, как Илон Маск купил Twitter, не прошло и месяца, но в компании уже много изменений: половину штата уволили, часть сотрудников теперь вынуждены работать по 12 часов в день, а пользователи соцсети должны будут платить восемь долларов за «галочку» верификации. Изменения коснулись и правил публикации: за некоторые шутки «абсолютист свободы слова» Илон Маск угрожает блокировками аккаунтов. «Холод» рассказывает, что происходит с соцсетью.

Во что Маск хотел превратить Twitter

В числе известных фраз нового владельца Twitter — его слова о свободе слова, которые Маску активно припоминают сегодня. Бизнесмен называл себя «абсолютистом свободы слова» — покупку платформы Маск объяснил желанием «помочь человечеству», а не «заработать больше денег» и заявил, что «будущее цивилизации» нуждается в площадке, где можно обсуждать «широкий спектр мнений». Полная «свобода слова» продержалась в твиттере всего неделю.

Все началось с того, что Маск пообещал ввести плату за «синюю галочку»: с ее помощью пользователи могут отличить настоящий аккаунт от пародийных — если раньше ее выдавали известным личностям, то теперь за восемь долларов в месяц этот знак сможет купить любой желающий. «Власть людям!» — написал Маск о своей идее.

Сначала новый гендиректор платформы хотел, чтобы «галочка» стоила 20 долларов вместо восьми. На это отреагировал писатель Стивен Кинг, пообещав, что, если это случится, он уйдет с платформы. «Черт возьми, это они должны заплатить мне», — написал Кинг. Тогда Маск пришел торговаться к нему в реплаи и предложил восемь долларов за верификацию, ведь компании «нужно как-то платить по счетам».

Через два дня после переписки с Кингом Илон Маск опубликовал несколько самодельных (видимо) мемов, высмеивающих людей, которые готовы заплатить восемь долларов за стакан кофе из Starbucks, но критикуют «синюю галочку».

Как в твиттере появились фейки Илона Маска

7 ноября Twitter заблокировал верифицированный аккаунт комика Кэти Гриффин за то, что она переименовалась в Илона Маска и публиковала посты от его имени. Комик Сара Сильверман тоже сменила ник на «Илон Маск», поставила его фото и скопировала обложку его профиля. «Я абсолютный сторонник свободы слова и каждый день ем дурь на завтрак», — написала тогда Сильверман. После этого доступ к ее аккаунту был временно ограничен, и Сильверман пришлось вернуть свои фото и имя. Актриса Валери Бертинелли также временно присвоила имя Маска, разместив серию твитов в поддержку кандидатов от Демократической партии США, после чего вернула прежние данные в аккаунт.



Вскоре пародировать миллиардера стали и обычные пользователи: «Нет ничего лучше, чем проснуться и выпить чашечку своей свежей и ароматной мочи. Такой бодрый способ начать день. И научно доказано, что она помогает росту клеток мозга. Если хочешь быть таким, как я, — пей собственную мочу», — написал еще один из появившихся на платформе «Илонов Масков». Миллиардер устал и ввел новые правила. «В дальнейшем любые пользователи, выдающие себя за другое лицо без четкого указания на то, что это пародия, будут навсегда заблокированы. Любое изменение имени приведет к временной потере “галочки”», — написал Маск.

Несмотря на то что более трех тысяч сотрудников не так давно уволили, новых «Масков» и правда блокируют с завидной регулярностью.

Что ждет Twitter дальше

Еще до выборов в Конгресс, которые прошли в США 8 ноября, эксперты опасались, что свобода слова без модерации контента может привести к росту ботов, агитирующих за политические партии. «Никто не готов к такой бешеной атаке, которая может случиться. Это реальная угроза», — заявил Анджело Карузоне, президент и исполнительный директор Media Matters, некоммерческой организации, занимающейся наблюдением за СМИ. «То, что Илон Маск говорит сегодня, не совпадает с тем, что он говорит на следующий день», — сказал Альфред Эрмида, профессор факультета журналистики, письма и медиа Университета Британской Колумбии.

«Плохой идеей» назвал введение платы за верификацию и бывший продуктовый директор Twitter Эдвард Перес. По его мнению, ситуация с верификацией ухудшится: купить синюю «галочку» теперь сможет кто угодно и в разгар выборов пользователи не смогут отличить «правду от лжи». Вероятно, именно из-за выборов Маск отложил платную возможно приобрести «галочку» до конца голосования. Кроме того, на платформе также появилась альтернатива «синей галке» — надпись «Official» под ником пользователя. Такой значок верификации платформа выдаст СМИ, журналистам и аккаунтам официальных лиц. Платить за него Маск пока не просит.



При этом для Илона Маска платные функции, возможно, один из немногих способов выбраться из долгов, в которых компания оказалась после сделки. Из-за покупки Маском и раньше убыточный Twitter оказался в непростом финансовом положении: компания должна кредиторам больше 13 миллиардов долларов при доходе за последний год меньше миллиарда. Тем более сразу после покупки Маском соцсеть начала терять рекламодателей. От публикации рекламы на платформе уже отказались General Mills, Audi и Pfizer.



Газета The New York Times отмечает, что, чтобы расплатиться с кредиторами, Маску хорошо бы не только сократить расходы, но и увеличить доход. «Синяя галочка» один из новых способов монетизации. Кроме того, газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании сообщает, что Twitter работает над функцией платных видео, которая позволит пользователям взимать плату за просмотр опубликованных ими видео.