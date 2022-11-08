У организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина прошел обыск

Силовики провели обыск в квартире у националиста и одного из организаторов «Русских маршей» Дмитрия Демушкина. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Позже эту информацию РБК подтвердил адвокат Демушкина Олег Колесников.

«В 6:30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», — сообщил Колесников.

ТАСС пишет, что Демушкин «вероятно, будет задержан». Об этом агентству сказал собеседник в правоохранительных органах, не уточнив деталей происходящего.

Также в телеграм-канале Демушкина появился пост, в котором говорится, что сам он сейчас находится на беседе. А уголовное дело может быть заведено за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Дмитрий Демушкин — один из лидеров националистического движения в России. В апреле 2017 года его приговорили к 2,5 года колонии за распространение экстремистского контента. В 2019 году он вышел досрочно. Также Демушкин много лет организовывал «Русские марши», а в последнее время высказывался против войны в Украине.

Источники: Дмитрий Демушкин, РБК, ТАСС

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.