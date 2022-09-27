Поэт Артем Камардин участвовал в «антимобилизационных» поэтических чтениях вечером 25 сентября. 26 сентября около двух часов дня в его квартиру ворвались полицейские. Следующие три часа силовики издевались над Камардиным и его девушкой Александрой Поповой. Камардина изнасиловали грифом от гантели, а Поповой угрожали групповым изнасилованием. После пыток Камардина отказались госпитализировать и сделали подозреваемым по уголовной статье о «возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия». Попова и адвокат Камардина Леонид Соловьев рассказали «Холоду», как это было.

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«Выебем и отпустим »

«Маяковские чтения», ставшие причиной обыска, прошли у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве 25 сентября. Уже много лет эти поэтические вечера проходят каждое последнее воскресенье месяца с апреля по октябрь. В этот раз активисты объявили их «антимобилизационными». Камардин поучаствовал в них и прочитал стихотворение, в котором была такая строчка: «Слава Киевской Руси. Новороссия, соси».

На следующий день в квартиру Камардина в центре Москвы, где вместе с ним живут его девушка Александра Попова и их друг Александр Менюков, пришла полиция. Попова рассказала «Холоду», что полицейские не пустили в квартиру адвоката, сославшись на то, что там проводится «осмотр помещения». Первым делом силовики разбили телефон Камардина. «Начали все громить в квартире, это нельзя назвать обыском. Они ничего не изъяли, кроме денег. Я видела, как они забирают из комнаты 600 долларов. Я сомневаюсь, что они делали какие-то описи», — сказала Попова.

На протяжении нескольких часов силовики избивали Артема Камардина там же, в квартире. Попова в это время лежала лицом в пол в соседней комнате и слышала звуки ударов, а также крики Камардина. А потом полицейские увидели гриф от гантели. «Раздевайся, мразь. Я тебе сейчас ноги прострелю», — крикнул полицейский, по словам Поповой. Камардин отказался.

«Они заставляли его вставлять в задний проход гриф от гантели. Он отказывался. Они его били, били, били, били... В итоге они сделали то, что хотели. Они все-таки изнасиловали его этим грифом. Они все это снимали на личные телефоны, смеялись», — рассказывает Попова. Силовики показывали ей фотографии и видео изнасилования. Кроме этого, Попову периодически пинали, клеили с помощью суперклея стикеры на лицо, а потом сами же их отдирали. «Кричали: “Давай мы тебе губы заклеим”. Пытались приставить клей к губам. Потом они попытались со мной разговаривать, но на самом деле хватали за волосы и издевались», — продолжает Попова.

На этом пытки и издевательства не закончились. «Меня посадили и начали ходить вокруг меня впятером. Много раз угрожали, что они впятером изнасилуют меня. Периодически брали вещи и стучали мне ими по лицу. Мне было плохо. Я на них в конце уже почти не реагировала», — вспоминает Попова. — В итоге полицейские сказали: “Мы тебя сейчас выебем и отпустим. Свидетелем пойдешь”».

«Каюсь перед русским многонациональным народом »

Около пяти часов вечера в понедельник Камардина и Попову вывели из квартиры. Молодого человека вели в наручниках, а в машине уткнули голову в колени и запрещали двигаться.

В таком состоянии молодых людей привезли в Следственный отдел СК по Тверскому району.

Около восьми вечера в телеграм-канале 112 появилось видео. На нем Камардин и два других участника поэтических чтений Николай Дайнеко и Егор Штовб стоят на коленях, извиняются и обещают никогда больше не участвовать ни в какой политической деятельности.

«Приношу извинения, прошу прощения и каюсь перед русским многонациональным народом за сказанное мною вчера на Триумфальной площади », — говорит Камардин на записи. На лице у него видны ссадины. По словам Поповой, перед этой съемкой полицейские смыли с его лица кровь, чтобы на кадрах не было видно следов пыток, а затем силой поставили на колени.

Около девяти вечера «Новая газета. Европа» написала об изнасиловании поэта и пытках над Поповой. Примерно в два часа ночи за Камардиным приехала «скорая помощь», но в госпитализации молодому человеку отказали, несмотря на серьезные травмы.

«У него сотрясение мозга. Ночью ему отказали в госпитализации в больнице и отправили в изолятор временного содержания. Он сейчас там в статусе подозреваемого. Медицинская справка пока есть только от “скорой” там написано: ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясения мозга», — сообщил «Холоду» адвокат Камардина Леонид Соловьев.

Сейчас Артем Камардин задержан на 48 часов. Его подозревают в возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия к «членам добровольческих вооруженных формирований Донецкой и Луганской Народных Республик» (пункт «а» части 2 статьи 282 УК).

Александру Попову после долгого допроса отпустили в статусе свидетеля по этому же делу. После этого девушка поехала в больницу. В справке, которую Попова опубликовала в своем инстаграме, написано, что у нее «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы, бедер, голеней, осаднение кожных покровов левой кисти».

Задержанные упоминали, что их били и насиловали сотрудники спецподразделения МВД «Гром». Но Леонид Соловьев не подтвердил «Холоду» эту информацию. Он сказал, что нашивки «Грома» ему хорошо знакомы, и «это были не они». Вспомнить, какие именно нашивки были на форме силовиков, адвокат не смог.