БГТУ опубликовал «приказ» Минобороны Беларуси с требованием привести студентов в военкомат. Вероятно, сайт вуза был взломан

На сайте Белорусского государственного технического университета появился приказ Минобразования, изданный «проверки боеготовности » вооруженных сил Беларуси. В нем ведомство якобы потребовало от вузов «подготовить полные списки совершеннолетних студентов мужского пола», «подготовить документы, необходимые для получения академического отпуска» и проконтролировать явку студентов в военкомат «для сверки персональных данных».

Как пишет активист Антон Мотолько, документ «является поддельным »: «На это указывает его оформление, не соответствующее элементарным требованиям делопроизводства. Вероятно, сайт университета был взломан».

Обновлено в 23.21. Обновлен заголовок, добавлена цитата Антона Мотолько. Изначально в публикации говорилось, что документ действительно является приказом Министерства образования.

Источник: Белорусский государственный технический университет

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