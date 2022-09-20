В самопровозглашенных ЛНР и ДНР референдумы пройдут 23-27 сентября

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу вхождения республики в состав России на правах субъекта федерации. ТАСС передает, что референдум пройдет 23-27 сентября.

Также сегодня оккупационная администрация Херсонской области решила провести референдум о вхождении региона в состав России. При этом оккупационные власти отметили, что проголосовать на референдуме можно будет онлайн. «Мы были и есть неотъемлемая часть России, в прошлом Российской империи. Поэтому мы, повторяю еще раз, взяли курс на воссоединение, возвращение в Россию и уже с него никуда не свернем», — рассказал пророссийский глава Херсонской области Владимир Сальдо. О референдуме также попросили в Мелитополе Запорожской области на «общенародном съезде».

19 сентября Общественные палаты самопровозглашенных ДНР и ЛНР также обратились к главам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум.

Источник: РИА «Новости», РБК, «Коммерсантъ», ТАСС