Граждане России больше не могут жаловаться в ЕСПЧ

С сегодняшнего дня Россия свободна от всех обязательств, которые были наложены на нее как на члена Совета Европы. Полгода назад, 15 марта Парламентская Ассамблея СЕ проголосовала за немедленное исключение России из числа членов организации. Институт права и публичной политики подготовил доклад об итогах 26-летнего членства России в Совете Европы.

Россия больше четверти века была основным поставщиком жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Их число приблизилось к миллиону. При этом за всю историю своего существования ЕСПЧ вынес более 24,5 тысячи постановлений – каждое восьмое из них в отношении России.

С 2002 по 2021 годы из всех постановлений в отношении России только в примерно в 4% случаев суд приходил к выводу, что нарушения со стороны российского государства нет.

За 20 лет Россия стала абсолютным лидером по числу нарушений статей Европейской конвенции прав человека (ЕКПЧ), в частности, гарантирующих права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и запрет пыток и бесчеловечного обращения. По статье о праве на справедливое судебное разбирательство по состоянию на конец 2021 года показатели России были немногим лучше, чем у Турции – 975 нарушений против 988.

Согласно статистике ЕСПЧ, сравнительно неплохо в России дела обстояли с соблюдением статей запрещающих рабство и принудительный труд, гарантирующих право на образование и свободные выборы. Единственной статей ЕКПЧ, которую Россия ни разу не нарушила, стала статья, гарантирующая право на брак.

С 2012 по 2022 год ЕСПЧ присудил жертвам нарушений со стороны российских властей компенсаций на общую сумму почти в два миллиарда евро. Однако, львиная доля этой суммы – около 1,86 млрд евро — это компенсация акционерам компании ЮКОС.

По данным Коммерсанта, из оставшихся примерно 120 миллионов евро Россия выплатила меньше половины. Впрочем многомиллионную компенсацию акционеры ЮКОСА тоже не получили. В 2017 году Конституционный суд РФ разрешил правительству не исполнять решение ЕСПЧ по этому делу.

Авторы доклада Института права и публичной политики полагают, что не выплаченные к сегодняшнему дню компенсации так и не будут получены заявителями. По крайней мере, до возвращения России в структуры Совета Европы, как это было с Грецией в середине 70-х годов прошлого века.

Источник: Институт права и публичной политики