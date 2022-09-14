Житель Шуи, защищаясь в суде по административному делу о «дискредитации» российской армии, возможно, попал под уголовное

Кратко. Житель Ивановской области Сергей Веселов, выступая в свою защиту в суде по обвинению в «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП), произнес речь, содержание которой стало поводом для еще одного дела о дискредитации — на этот раз уголовного (статья 280.3 УК), утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости». «Холод» связался с Веселовым и его адвокатом. Они сказали, что о новом деле им неизвестно, но не исключили возможность его возбуждения. Если информация об уголовном деле подтвердится, то оно для Веселова станет уже третьим — все они возбуждены из-за его антивоенной позиции.

Подробности. 6 июня городской суд Шуи в Ивановской области оштрафовал местного жителя Сергея Веселова на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для штрафа стало видео оппозиционера Леонида Волкова с критикой политики Путина и войны в Украине, которое Веселов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Веселов обжаловал вынесенный ему штраф. Заседание состоялось 14 июля — суд отказал Веселову в удовлетворении жалобы.

В этот день, выступая в суде, Веселов произнес речь в свою защиту. В пятиминутном выступлении, он, в частности, упомянул Бучу, а также обвинил власти в спланированных репрессиях против граждан с антивоенными взглядами. «Какой международный мир мы поддержали, уничтожив Северодонецк? Я не понимаю, мне этого никто не объяснил. Какие полномочия государственных органов Российской Федерации могли возникнуть в городе Мариуполь — я тоже не понимаю», — сказал он.

Как утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости», именно это выступление в суде, которое Веселов записал на видео и выложил в YouTube, стало поводом для возбуждения в отношении него нового, уголовного дела. По нему жителю Шуи может грозить до трех лет лишения свободы.

Адвокат Веселова Оскар Черджиев рассказал «Холоду», что его подзащитный уже является фигурантом уголовного дела о «дискредитации», но не из-за видео в YouTube. Черджиев пояснил, что дело было возбуждено 29 июля из-за комментариев Веселова в интернете. По этому делу у Веселова прошел обыск.

О новом уголовном деле из-за речи в суде адвокату и самому Веселову пока ничего не известно.

Информация о возбуждении дела могла оказаться у сотрудников «Осторожно, новости» раньше, чем у подозреваемого и адвоката. «Такое с нами уже случалось, — сказал Черджиев. — Но если бы какое-то новое дело действительно возбудили, то Веселова, как подозреваемого, должны были бы уведомить и вручить ему копию постановления».

Также в марте против Веселова возбудили уголовное дело о вандализме из-за надписи «Нет войне», которая появилась на здании городской администрации Шуи. Пока по этому делу идет предварительное следствие, рассказал Черджиев.

Источники: «Холод», YouTube, «ОВД-Инфо», «Осторожно, новости»