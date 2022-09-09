Чем запомнится Елизавета II и что будет с Великобританией после ее смерти

Королева Елизавета II правила Великобританией 70 лет, она пришла на престол в 1952 году. За этот период развалилась Британская империя, Великобритания вошла в Евросоюз и вышла из него, во время ее правления успели смениться 15 премьер-министров. «Холод» поговорил с доктором исторических наук, первым заместителем декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Игорем Ковалевым о том, что Елизавета II успела сделать за время правления и зачем нужен институт монархии в современном мире.

Чем запомнится Елизавета II?

Прежде всего тем, что она правила 70 лет, — это абсолютный рекорд среди британских монархов. На втором месте — королева Виктория, которая правила почти 64 года, с 1837 до 1901.

Ушла эпоха — в отношении Елизаветы это не метафора и не преувеличение. Во время ее правления выросло и родилось несколько поколений британцев.

Эта эпоха, что достаточно редко для Европы, — мирная. С другой стороны, при Елизавете рухнула Британская империя, во время существования которой произошло много тяжелых событий: была колоссальная по британским меркам инфляция, безработица, прочие экономические проблемы. Затем — так называемая тэтчерийская революция, а после — конституционные и прочие реформы лейбористов, Тони Блэра, вступление в Евросоюз, выход из Евросоюза.

Последнее, что успела сделать Елизавета — назначить Лиз Трасс премьер-министром.

Чем занималась королева?

Королева изучала все государственные бумаги, важнейшие выдержки с дебатов в палате общин и палате лордов. Королева и вся королевская семья лично патронировали несколько сотен благотворительных и прочих организаций, которые помогали британцам: матерям-одиночкам, безработной молодежи, детям с особенностями развития. Это большое филантропическое направление работы.

Королевская семья — это работающий институт, он вполне осязаем.

То, что королева не могла вмешиваться в политические вопросы, — широко распространенный миф. У монарха есть вполне реальные политические полномочия: например, он может применить вето на любой законопроект, который прошел через Парламент. Другое дело, что монархи его не использовали столетиями. Но эта опция есть. Например, когда были дебаты по поводу Брекзита, в британском экспертном сообществе вполне серьезно обсуждали, что королева может применить право вето.

Королева и члены королевской семьи открыто не выражают свою политическую позицию: это прерогатива и полномочия премьер-министра, парламента и так далее. Но премьер-министр еженедельно встречался с королевой и обсуждал с ней тет-а-тет все важнейшие события в области внутренней и внешней политики. Королева могла высказывать свою точку зрения. Да, она потом нигде не публиковалась, не афишировалась. Но ни один премьер-министр не пропустил бы то, что сказала королева. Ко мнению королевы прислушивались.

Говорить о том, что монархия — это какая-то декорация, красивая витрина, — неправильно.

Какие последствия для Великобритании и всего содружества означает смерть королевы?

Главное последствие заключается в том, что теперь будет новый король. Фундаментальных изменений не произойдет, институт монархии в обозримой перспективе сохранится. Да, произойдут какие-то изменения: например, изменится гимн (вместо «Боже, храни королеву» будет «Боже, храни короля») и поменяются деньги (на банкнотах будут печатать портрет нового короля).

Но я думаю, что для англичан гораздо важнее не то, чье лицо будет смотреть на них с банкнот, а то, сколько они этих банкнот будут тратить на коммуналку и оплату электроэнергии предстоящей зимой. Это для них будет гораздо более серьезной проблемой.

Что касается рейтинга принца Чарльза: я бы не преувеличивал тот факт, что его популярность среди британцев ниже, чем Елизаветы II и даже его сына, принца Уильяма. Принципиально это ничего не значит. Нельзя быть любимым всеми, такого не бывает. Я согласен, было за что не очень любить Чарльза. Например, он позволял себе нарушать принцип невмешательства в политику страны, открыто ее комментировал, хоть и делал это крайне редко. Но это по большей части уже в прошлом, пережито и забыто.

На мой взгляд, британская монархия как институт вне опасности и будет выполнять свои привычные функции, по большей части церемониальные, но тем не менее важные.

Изменился ли при Елизавете II институт монархии?

В последнее время все привыкли к тому, что королева Елизавета II — это такая бабушка с тросточкой, поэтому монархия представляется чем-то законсервированным во времени. На самом деле это далеко не так. Институт монархии все время изменяется и приспосабливается к текущим реалиям.

У королевской семьи есть страницы в соцсетях, которые регулярно обновляются, члены семьи постоянно общаются с журналистами, участвуют в мероприятиях. В конце XX века при активном участии принца Чарльза был разработан специальный план по реформированию и модернизации британской монархии. Часть из пунктов этого плана уже выполнена. Например, ликвидировали преимущество мужских наследников перед женскими (в 2011 году мужчины потеряли приоритетное право наследования перед женщинами, теперь право определяется старшинством. — Прим. «Холода»). Отменили явно устаревший запрет на браки с католиками для членов королевской семьи. Изменили систему финансирования монархии: раньше расходы на транспорт оплачивало Министерство транспорта, расходы на связь оплачивало Министерство культуры, СМИ и спорта, а сейчас все свели в единый консолидированный фонд с аудитом, прозрачностью и отчетностью.

В Великобритании объявили 10-дневный траур после смерти королевы. Почему так долго? Когда коронуют Карла III?

Длинный официальный государственный траур — это признание той роли, которую сыграла королева в новейшей истории страны.

Завтра официально объявят, что Карл стал монархом, хотя, по сути, он уже полноценный монарх.

Мы точно не знаем, когда будет коронация, потому что это достаточно длинная и сложная процедура. Должен пройти траур и сложная подготовка к церемонии. В британской истории были очень разные примеры: когда коронация состоялась через 15 лет после того, как король стал королем, или когда коронация состоялась на следующий день. Скорее всего, она произойдет через несколько месяцев.

Почему Чарльз стал Карлом III?

Существует традиция перевода имен монархов на русский язык. Помимо Чарльза, который превращается в Карла, есть и другие примеры. Если рядовой гражданин с английским именем Джеймс станет королем, то он уже будет не Джеймсом, а Яковом. Человек с именем Джон, ставший королем, трансформируется в Иоанна. Такие правила перевода для королевских имен.

Скажется ли смерть королевы и коронация Карла III на отношениях с Россией?

Отношения у России с Великобританией практически отсутствуют. Я даже своим студентам в последнюю сессию отменил вопрос про современные отношения между этими странами, потому что там нечего рассказывать.

Сейчас главный тренд среди лиц, принимающих политические решения, — антироссийский, и никаких признаков того, что это поменяется, нет. В Британии практически нет сколь-нибудь заметных политиков, которые бы занимали другую позицию — это абсолютный консенсус, поэтому не стоит ожидать, что Карл III как-то эту тенденцию сможет переломить. Во-первых, вообще не факт, что он хочет это делать, во-вторых, у него просто нет таких ресурсов.

Зачем в XXI веке нужна монархия?

У монархии, как и у других государственных режимов, есть свои плюсы и минусы. Не существует совершенных форм правления. Вопрос в том, где больше плюсов, где больше минусов и кто как оценивает.

Плюсом монархии считается то, что будущего правителя готовят к должности с самого рождения. Нынешний король Карл III прекрасно понимал, что на него рано или поздно падет это бремя ответственности. Он получал образование, особые навыки, подменял королеву на важных государственных мероприятиях, когда она не могла в них участвовать. То есть это человек, которого заранее готовили быть королем.

Большая часть государств Западной Европы — это монархии. Просто масштабы, полномочия, историческое и политическое значение королевских семей разные. Но Британия, по сути, не знала других форм правления, кроме монархии, — за исключением короткого периода буржуазной революции. Для британцев это абсолютно естественная вещь.