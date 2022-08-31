Добровольно ушел из власти, поддержал аннексию Крыма, но переживал из-за войны в Украине

Михаил Горбачев руководил СССР с 1985 по 1991 годы. За это время произошло немало громких событий: от аварии на Чернобыльской АЭС до самого развала Советского Союза. Горбачев начал перестройку и закончил холодную войну — многими он любим как приверженец свободы и демократии. Но вот чем еще запомнились его годы у власти.

Скрывал масштаб чернобыльской катастрофы

Взрыв, повлекший за собой одну из крупнейших в истории человечества техногенных катастроф, произошел 26 апреля 1986 года, однако об этом событии гражданам СССР сообщили в эфире центрального телевидения лишь 27 числа.

Советские средства массовой информации и официальные власти, во главе с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым замалчивали и преуменьшали масштабы последствий, как тогда говорилось, «происшествия» на Чернобыльской АЭС, предложение США в предоставлении медицинской и технической помощи дважды отклонялись советским руководством. Эвакуация жителей Припяти происходила с задержкой в сутки, а из 30-километровой зоны поражения людей начали вывозить лишь 2 мая — почти через неделю после аварии.

Ввел войска для «наведения порядка» в Баку

В 1988 году армяне из Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР обратились к центральной советской власти с просьбой перевести ее в состав Армении. В Баку тем временем проходили массовые митинги, на которых звучали требования независимости Азербайджана и отставки первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Абдурахмана Везирова. Митингующие хотели отменить автономию Карабаха, а некоторые радикально настроенные лидеры призывали выселять армян из Баку. 19 января 1990 года Президиум ВС СССР, главой которого был Горбачев, объявил о введении чрезвычайного положения в Баку, уже 20 января советские войска вошли в азербайджанскую столицу.

По официальной версии, советские войска хотели прекратить погромы и облавы на армян. Некоторые свидетели тех событий утверждают, что беспорядки к тому моменту уже закончились, а советская армия должна была предотвратить захват власти в республике Народным фронтом Азербайджана. Кроме того, документы военной прокуратуры в Баку, исследованные Human Rights Watch, свидетельствуют о том, что военные действия со стороны СССР планировались еще до погромов. По азербайджанским данным, в результате советской военной операции погибло 170 человек.

Разогнал демонстрацию против коммунистического режима, а потом сделал вид, что был не в курсе

9 апреля 1989 года внутренние войска и десантники Советской армии провели спецоперацию по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства в Тбилиси — погиб 21 человек.

Позже специально созданная для расследования инцидента комиссия постановила, что «в ходе расследования не было получено каких-либо доказательств о реальных попытках захвата власти, не выявлено ни одного случая насилия или покушения по политическим мотивам в отношении работников советских и партийных органов, коммунистов либо граждан не грузинской национальности».

В декабре 1989 года Горбачев, будучи Председателем Верховного Совета СССР, подписал постановление комиссии, осуждающее применение силы против участников апрельской демонстрации в Тбилиси. Впоследствии Горбачев отказался принять на себя ответственность за разгон демонстрации, утверждая, что узнал о трагедии задним числом.

Силовым методом подавлял митинги в Вильнюсе и Риге

Советские военные атакуют литовских демонстрантов у входа в типографию в Вильнюсе. Фото: Andre Durand / AFP / Scanpix

10 января 1991 года, менее чем через год после провозглашения независимости Литвы, Михаил Горбачев потребовал восстановления действия союзной Конституции на территории республики. В ночь с 10 на 11 января в Вильнюс вошли советские войска. Стычки между военными и местным населением, защищавшими ключевую инфраструктуру города, продолжались три дня. В результате штурма телевизионной башни Вильнюса 13 января погибли 14 человек.

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Латвии и образовал свое правительство. В январе следующего года отряд рижского ОМОНа, подчинявшийся МВД СССР, взял под охрану Дом печати в Риге, после чего начались митинги. 13 января на улицы латвийской столицы вышло около полумиллиона человек — вечером того же дня люди начали сооружать баррикады вокруг стратегических объектов. 20 января 1991 года отряд ОМОНа взял штурмом здание латвийского МВД. Бой происходил в непосредственном центре города, в результате перестрелки были ранены до 10 людей (разные источники называют разные цифры), убиты — пятеро.

Горбачев заявил, что осуждает действия по выходу из Союза, и уточнил, что претендовать на власть можно только законным путем, а развернувшиеся события не являются демонстрацией [его] президентской власти.

Добровольно ушел из власти

Фото: Liu Heung Shing / AP Photo / Scanpix

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев публично сложил с себя полномочия президента СССР. Это случилось после того, как главы 11 союзных республик подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.

Таким образом, Горбачев стал вторым главой СССР, добровольно ушедшим в отставку (первым в 1964 году был Никита Хрущев, который после критики на заседании Политбюро написал заявление по собственному желанию с формулировкой «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья»).

Критиковал политику Путина

В начале политической карьеры Путина Горбачев его поддерживал и дважды встречался с ним в Кремле. Однако уже в 2008 году он раскритиковал существующую избирательную систему в России в интервью изданию The New York Times. Тремя годами позже Горбачев заявил, что российская власть медленно решает проблемы демократии и раскритиковал систему формирования руководства, при которой во власть приходят «приятели, с кем учился, с кем жил на одной улице, с кем в футбол играл, с кем что-то еще творил и продолжает творить [Путин]», и назвал тандем Путина и Медведева «дуумвиратом», нарушающим демократическую систему выборов.

На вопрос о его отношениях с Владимиром Путиным в 2016 году Горбачев ответил, что у него нет с ним отношений.

Поддержал аннексию Крыма

Несмотря на критические комментарии в адрес политики Путина, в мае 2016 года Горбачев поддержал политику России в отношении Крыма.

В интервью Sunday Times Горбачев сказал, что поступил бы так же на месте действующего президента России, и объяснил, что всегда поддерживает волю народа, а большинство в Крыму якобы хотело воссоединиться с Россией. Он сказал также, что аннексии Крыма не произошло бы, будь он во власти: в таком случае Советский Союз продолжил бы существовать, а Крым оставался бы его частью.

Расстроился из-за войны в Украине

В июле 2022 года глава радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов дал интервью журналу Forbes. Венедиктов сказал, что поддерживает связь с Горбачевым и заявил, что Михаил Сергеевич «расстроен» событиями 2022 года в Украине.

«То, что сделал Михаил Сергеевич Горбачев, — все разрушено. Все реформы горбачевские — в ноль, в прах, в дым. <...> Это было дело его жизни. Свободы — это дело Горбачева», — сказал Венедиктов.