Переговорщик с талибами и прототип героя Николаса Кейджа

По информации телеканала CNN, администрация президента США Джо Байдена предложила обменять 55-летнего россиянина Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме, на находящихся в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (обвинена в контрабанде и хранении наркотиков) и морпеха Пола Уилана (осужден по делу о шпионаже). «Холод» рассказывает, чем занимался Бут, получивший на Западе прозвище «торговец смертью».

Переводчик

Виктор Бут родился в 1967 году в семье автомеханика и бухгалтера в Таджикской ССР. До четвертого класса он учился в английской спецшколе в Душанбе, а затем переехал с семьей в поселок Ленинский (с 1998 года называется Сомониен).

«Он действительно в школе был самый лучший. Такой активный, всегда проводил все мероприятия. Он комсорг школы был!» — говорила классная руководительница Бута Лариса Лепешкина.

Еще в детстве у него проявились способности к языкам, в старших классах он сам изучал немецкий и эсперанто. После школы Бут пытался поступить в МГИМО, но на вступительных экзаменах получил двойку за сочинение, и его забрали в армию. Через два года он стал студентом португальского отделения Военного Краснознаменного института в Москве. Пройдя ускоренный годичный курс, Бут получил звание младшего лейтенанта и отправился служить переводчиком в Анголу и Мозамбик в составе миротворческих сил ООН. По его словам, вернувшись из командировки, он уволился из института в звании лейтенанта и стал переводчиком в центре организации авиаперевозок Союза объединенных кооперативов СССР. На тот момент Буту было 23 года.

Переговорщик с «Талибаном»

Переводчиком Бут проработал чуть больше года. В начале 1990-х он основал собственный бизнес международных авиаперевозок, со временем у Бута появился свой парк самолетов. Несколько его компаний организовывали рейсы из Европы и Азии в Африку. «В 1994 году мы осуществили переброску французского контингента в Африку, когда в Уганде начался геноцид. Мы также отвезли бельгийский военный контингент в Сомали и в течение полутора лет обеспечивали все его перевозки, — рассказывал Бут. — У нас были также контракты и с российскими предприятиями. Мы, например, осуществили около 100 рейсов по контракту Росвооружения с правительством Анголы».

В 1995 году боевики «Талибана» захватили российский самолет Ил-76, который доставлял патроны для правительства Афганистана. Бут участвовал в переговорах с талибами об освобождении экипажа — как позже объясняла его жена Алла Бут, он зафрахтовал (то есть нанял) этот борт для грузоперевозок по заказу афганского правительства. Но переговоры провалились: летчики еще год находились в плену, и компания Бута «Трансавиа» регулярно доставляла им продукты, воду и сигареты. В 1996 году во время очередного профилактического осмотра самолета экипажу удалось улететь из плена. Российская сторона утверждала, что побег стал для нее неожиданностью, но, скорее всего, он был спланирован: пилоты получили от Ирана разрешение на пролет сразу же после взлета. По словам летчиков, Бут был одним из первых людей, встретивших их в аэропорту города Шарджи в ОАЭ. Сам бизнесмен говорил, что экипаж был «вытащен» из плена, но не раскрывал подробностей операции.

«Оружейный барон»

О том, что Бут «много лет поставляет оружие» в «горячие точки» в Африке, в 1999 году впервые сообщила газета The Guardian. Через год Совет безопасности ООН попросил группу экспертов подготовить доклад о соблюдении режима международного эмбарго в отношении Анголы, где с 1975 года шла гражданская война. Эксперты заключили, что повстанцы в обход эмбарго продолжали получать оружие и что перевозил его Бут. Позже его также обвинили в поставках оружия повстанцам из Сьерра-Леоне и Либерии.

В результате ООН ввела персональные санкции против Бута: в 2002 году запретила ему перемещаться по миру, а еще через три года вместе с США потребовала заморозить счета бизнесмена и всех связанных с ним компаний и лиц. Как утверждала Алла Бут, это привело к тому, что ее муж разорился, перестал заниматься авиаперевозками и выезжать за пределы России. Однако, по словам Алекса Вайнса, который в то время был инспектором ООН по соблюдению санкций в Западной Африке, Бут свободно путешествовал, потому что у него было несколько паспортов в разных странах.

Сам Бут считал свои перевозки законными: «Я делал свою работу, меня не интересовало, что я везу и для чего, — я получал заказ, оформлял все законно. А если там какие-то проблемы с грузом, то почему не разбираются с теми, кто его заказывал, кто отправлял?».

В 2003 году газета New York Times выпустила профайл Бута, а через два года режиссер Эндрю Никкол снял фильм «Оружейный барон» — главного героя, прототипом которого был бизнесмен, сыграл Николас Кейдж.

Заключенный

В 2008 году Бута арестовали в Таиланде по запросу управления по борьбе с наркотиками США. По версии обвинения, агенты американских спецслужб выдавали себя за боевиков колумбийской группировки ФАРК, которая признана в США террористической, и вели с Бутом переговоры о покупке зенитных ракет. Они дали ему понять, что планируют использовать это оружие для нападений на военнослужащих армии США, поддерживающих колумбийское правительство. В ответ на это Бут якобы сказал: «У нас с вами один и тот же враг».

Власти США обвинили бизнесмена в сговоре с целью убийства американских граждан и должностных лиц, незаконной попытке продать оружие и материальной поддержке террористической группировки. Бут провел в Таиланде два с половиной года — местные суды дважды отказывали США в его выдаче, считая его вину недоказанной. Но в 2010 году апелляционный суд Таиланда согласился на экстрадицию Бута по обвинениям в помощи террористам. Через два года суд присяжных в Нью-Йорке признал бизнесмена виновным по всем пунктам обвинения, и его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Бут не признал свою вину. Он утверждал, что не участвовал в переговорах о поставках оружия и только хотел продать несколько самолетов, «оставшихся после развала авиационной фирмы», через своего делового партнера некоему клиенту.

Гражданин для обмена

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США», — прокомментировала возможный обмен Бута на Грайнер и Уилана официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, переговоры об обмене продолжаются, но «конкретный результат пока не достигнут».

В 2011 году СМИ распространяли слухи о том, что Виктора Бута хотят обменять на бывшего офицера Минобороны Андрея Хлычева, осужденного в России за работу на американские спецслужбы. Тогда бывший официальный представитель МИД Александр Лукашевич отрицал, что Россия собирается обменивать Бута на кого-либо, поскольку бизнесмен никогда не состоял на госслужбе и не выполнял поручения государственных структур.

Американский адвокат россиянина Стив Зиссу «с осторожным оптимизмом» оценивает шансы на обмен. По его словам, российское правительство «последовательно изъявляло желание вернуть Виктора Бута домой». В то же время он предположил, что «из соображений безопасности» власти США вряд ли сообщат об обмене заключенными до того, как он завершится: «Об этом не будет известно, пока [в России] не приземлится самолет [с Бутом на борту]».