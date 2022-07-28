Служитель Московского патриархата избил крестом отца православной церкви Украины

Священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Анатолий Дудко избил крестом священника православной церкви Украины (ПЦУ) Михаила Василюка— это произошло в с еле Яланец Винницкой области во время траурного собрания по поводу гибели местного военного. Видеозапись драки выложил местный активист Сергей Тимков.

Сначала Василюк во время выступления возмутился ранее сказанным словам, что президент Владимир Путин развязал войну в Украине под призывом защиты верующих Московского патриархата. Он также призвал собравшихся отказаться от церковной организации, связанной с Россией и упрекнул тех, кто назвал погибшего «Александром».

Затем подошел Дудко и нанес Василюку несколько ударов крестом. По информации местных СМИ, это стало поводом для возбуждения уголовного дела за «умышленное легкое телесное повреждение».

Источник: «Сигнал»