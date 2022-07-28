Марину Овсянникову оштрафовали за дискредитацию российской армии

Мещанский суд Москвы оштрафовал экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову на 50 тысяч рублей за дискредитацию российских вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). Прессу на оглашение в зал не пустили.

По мнению суда, Овсянников нарушила закон, назвав войну «ужасным преступлением». Бывший редактор «Первого канала» сказала об этом 13 июля в своем комментарии у здания Басманного суда, где принимали решение об аресте политика Ильи Яшина. После публикации ролика на нее завели административное дело.

Источник: SOTA