В Украине погибли трое заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера»

В Украине погибли не меньше трех заключенных из петербургской ИК-7 «Яблоневка», которых завербовала ЧВК «Вагнера». Еще двое ранены, они находится в одной из больниц Луганска.

Как сообщают «Важные истории», в их медицинских документах не указаны имена, только псевдонимы (либо клички, либо позывные с зоны). По этой причине семьи троих погибших не получат компенсацию от государства — они не смогут доказать родство.

О том, что в «Яблоневке» вербуют заключенных для отправки в Украину, сообщалось в начале июля. Тогда же около 40 человек отправили в Ростовскую область.

Источник: «Важные истории»