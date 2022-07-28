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В Украине погибли трое заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера»

16:06 • 28.07.2022

В Украине погибли не меньше трех заключенных из петербургской ИК-7 «Яблоневка», которых завербовала ЧВК «Вагнера». Еще двое ранены, они находится в одной из больниц Луганска. 

Как сообщают «Важные истории», в их медицинских документах не указаны имена, только псевдонимы (либо клички, либо позывные с зоны). По этой причине семьи троих погибших не получат компенсацию от государства — они не смогут доказать родство. 

О том, что в «Яблоневке» вербуют заключенных для отправки в Украину, сообщалось в начале июля. Тогда же около 40 человек отправили в Ростовскую область.

Источник: «Важные истории»

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